3家金控上半年EPS達1元　兆豐金暫居領先地位

▲兆豐金控總部大樓外觀。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
六家金控已率先公布6月自結獲利，現金股息入帳高峰、投資操作回溫下，兆豐金（2886）、玉山金（2884）、永豐金（2890）上半年每股稅後盈餘（EPS）站上1元之上，兆豐金以EPS 1.23元暫居領先。
兆豐金自結6月單月稅後淨利48.25億元，較5月大增逾5成，主因子公司銀行、證券、票券等6月有現金股息入帳11.6億元，加上兆豐銀出售不良債權收益逾1億元，以及母公司認列所得稅利益所致，累計上半年稅後淨利為181.91億元，較2024年同期下滑10.82%，EPS為1.23元。
核心子公司方面，兆豐銀6月稅後淨利為32.18億元，累計上半年稅後獲利153.69億元，年減13.62%；兆豐證券6月稅後盈餘為4億元，累計上半年稅後獲利達6.91億元，年減53.78%。
玉山金6月稅後淨利26.02億元，累計上半年稅後淨利167.53億元，創歷年同期獲利最高，年增31.75%，EPS為1.05元。
主要子公司玉山銀行單月稅後純益26.22億元，因調整存放款結構致存放利差擴大，利息收入增加，手收則略減，交易收入持平，累計上半年稅後淨利168.78億元，年增45.79%。玉山證券自營投資挹注，單月稅後純益2.15億元，月增47.2%。
永豐金6月自結稅後純益23.2億元，累計上半年稅後純益126.78億元，創歷史同期新高，年成長3.88%，EPS為1元，永豐銀6月稅後純益17.26億元，上半年稅後純益112.18億元，年增15.5%，與金控同創同期新高。
永豐金證6月稅後純益6.39億元，月增1.5倍，受惠手續費收入動能回溫，且資本利得增加，上半年稅後淨利21億元，年減27.8%，主因台股日均量下滑影響手收。
華南金公布6月稅後淨利為33.32億元，累計上半年稅後淨利為116.82億元，每股稅後盈餘為0.85元，主要子公司華南銀6月合併稅後淨利為31.38億元，累計上半年合併稅後淨利為112.54億元，每股稅後盈餘為1.08元。
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