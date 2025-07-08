受惠併購效益與鮮蛋產量提升　大武山Q2營收4.4億元創掛牌以來新高

▲大武山。（圖／大武山提供）

記者高兆麟／台北報導

大武山（6952）今日公布2025年第二季合併營收為新台幣4.4億元，創下掛牌上市以來單季新高，主要來自於第二季起福記正式納入營運，併購新牧場加入營運，以及旗下牧場的鮮蛋產量提升。

大武山第二季合併營收4.4億元，第二季起福記正式納入營運，貢獻整體營收達1.86億元。福記目前在高雄路竹廠的蛋類加工產能為一天20萬顆蛋，佔總產能約5成，除透過國內超市及便利商店等零售通路，提供消費者包括溫泉蛋、溏心蛋、滷蛋、茶葉蛋、蛋沙拉…等多元化的鮮食蛋類產品外，更領先同業成功外銷至美國、澳洲、新加坡、香港等。由於各國對食品安全法令規定不同，出口門檻較高，公司將積極拓展外銷市場，挹注營收獲利表現。

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福記除蛋類加工產品外，近期亦積極開發各式非蛋類的鮮食加工產品，推出鮮食便當、豆干、湯品、粥品、甜湯等多元商品，銷售至台灣主要連鎖超商、超市等零售通路。由於福記食品加工業務迅速成長，公司近期完成高雄湖內廠的建置，第二季開始加入生產行列，預估待兩座食品加工廠同時運作後，蛋類食品最大單日生產量將可倍增至40萬顆，非蛋類食品產能亦將增加一倍以上，進一步推升公司整體營運規模。

而在鮮蛋生產方面，目前大武山旗下共四座牧場，鮮蛋月產量約1,000噸，分布在屏東、台南、雲林等縣市，透過AI雲端智慧監控及密閉式水簾雞舍，嚴格控管從雛鷄培育、蛋鷄產蛋，到最終產品的洗選包裝等各個流程，使鮮蛋品質與產量更加穩定，並有效降低人員成本，提升獲利能力。公司規劃持續併購蛋雞牧場，以及增加合作牧場，鮮蛋產量可望持續推升。

大武山對下半年營運展望持審慎樂觀態度，主要在於牧場的產蛋量逐步成長，福記湖內廠已於第二季加入生產行列，持續推出多元化鮮食產品，加上近期台幣匯率升值，有望降低飼料採購成本，均可望進一步提升公司營運成長動能。