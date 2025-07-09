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航空貨運承攬公會：台幣升太高　再加關稅恐將沒訂單、沒出口

▲台北市航空貨運承攬公會理事長羅文祥(左)接受中廣《千秋萬事》主持人王淺秋專訪談時指出業界正面臨匯率與關稅輸雙殺。（圖／公會提供）

▲台北市航空貨運承攬公會理事長羅文祥(左)接受中廣《千秋萬事》主持人王淺秋專訪談時指出業界正面臨匯率與關稅雙殺。（圖／公會提供）

記者張佩芬／台北報導

今年以來台幣升值升值幅度超過13.71%，台北市空運承攬公會理事長羅文祥昨(8)日接受中廣《千秋萬事》節目專訪時痛陳，航空貨運承攬業的毛利率約3%-4%，運費是以美元計算，今年台幣升值太多，已經很難接單，接下來再加上對等關稅，已經有大企業原來是台灣接單，國外生產，現在準備完全移到國外去了，屆時沒了接單，哪來出口貨呢！

他指出，還有百年企業決定收攤了；同業討論要怎麼辦，有人建議做美元存款，靠利息錢彌補虧損一段時間。而匯率加關稅如同兩把利刃，業界形同遭受滿清十大酷刑，而且這種情況已經延續5個月了，就像凌遲處死，現在美國總統川普要7月9日到期的對等關稅寬限期延1個月，大家再多折磨1個月。

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羅文祥指出，以今年的匯率，從國外收回來運費如果是33億元，換成台幣少掉約4億元，叫業者怎麼活。隔鄰的香港，港幣與美元兌換率穩定維持在7.8到7.85之間，加上採取免稅措施，香港一年有400多萬噸航空貨載進出，桃園機場一年是277萬噸。現在台幣升得這麼高，一些國際大企業原本從台灣出的貨，紛紛改由其他國家出了。

為了降低營運成本，業界設法以AI取代人工，但是工人怎麼辦，接下來就是失業問題，政府有近6000億美元外匯存底，一定要設法阻升與穩定匯率，以現在的匯率，業界不是放棄美國市場就能解決問題，台幣升得這麼高，到其他國家同樣沒辦法做生意。

羅文祥談到今年4月到杜拜出席國際航空運輸協會(IATA)會議，周邊貿易達5億人口的杜拜，空貨運輛僅約台灣六成，是台灣上千家航空貨運承攬業做出的成績，現在因為匯率與關稅，業界面臨的是雙殺的生死關頭。

關鍵字： 航空貨運承攬公會台幣升太高再加關稅沒訂單

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