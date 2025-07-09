川普關稅亂流！台積電跌10元至1070　台股跌逾140點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美國總統川普關稅政策不明，美股4大指數有漲有跌，台股今（9日）以22253.17點開出，指數大跌109.1點，跌幅0.49％，指數跌勢隨後擴大，下跌逾140點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1070元，跌幅0.93％；鴻海（2317）上漲0.5元至159.5元；聯發科（2454）上漲10元至1280元；廣達（2382）上漲1.5元來到273.5元；長榮（2603）上漲1.5元至196.5元。
美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場下跌165.6點或0.37％，收在44240.76點；標準普爾500指數下跌4.46點或0.07％，收6225.52點；那斯達克指數上漲5.94點或0.03％，收在20418.46點；費城半導體指數上漲100.02點或1.81％，收5641.22點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|44240.76
|▼165.6
|▼0.37%
|S&P500
|6225.52
|▼4.46
|▼0.07%
|NASDAQ
|20418.46
|▲5.94
|▲0.03%
|費城半導體指數
|5641.22
|▲100.02
|▲1.81%
資料來源：證交所
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