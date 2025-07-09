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川普關稅亂流！台積電跌10元至1070　台股跌逾140點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普關稅政策不明，美股4大指數有漲有跌，台股今（9日）以22253.17點開出，指數大跌109.1點，跌幅0.49％，指數跌勢隨後擴大，下跌逾140點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1070元，跌幅0.93％；鴻海（2317）上漲0.5元至159.5元；聯發科（2454）上漲10元至1280元；廣達（2382）上漲1.5元來到273.5元；長榮（2603）上漲1.5元至196.5元。

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美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場下跌165.6點或0.37％，收在44240.76點；標準普爾500指數下跌4.46點或0.07％，收6225.52點；那斯達克指數上漲5.94點或0.03％，收在20418.46點；費城半導體指數上漲100.02點或1.81％，收5641.22點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度
道瓊指數 44240.76 ▼165.6 ▼0.37%
S&P500 6225.52 ▼4.46 ▼0.07%
NASDAQ 20418.46 ▲5.94 ▲0.03%
費城半導體指數 5641.22 ▲100.02 ▲1.81%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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