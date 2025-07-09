10檔台股ETF撒幣潮！明後天194億股息入帳　00919平均入帳近萬元

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股本周ETF股利大發送，統計明、後天（7/10和7/11）共有10檔發放高達共計194.21億元現金股利，其中逾6成股息由股東人數逾130萬、群益台灣精選高息（00919）投資人拿走，如果加計元大台灣高息低波（00713）、大華優利高填息30（00918）這3檔受益人分食此次發放股息96%的資金。

根據CMONEY統計資料顯示，本周除00919、00713、00918外，另7檔凱基優選高股息30（00918）、富邦特選高股息30（00900）、中信綠能及電動車（00896）、第一金工業30（00728）、中信成長高股息（00934）、富邦臺灣優質高息（00730）也都將發放股息。

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據了解，00919以除息前約130萬7312受益人數來計算，平均每位受益人可拿到9889元，較上次9298元成長6.36%，同時也等於每月有3296元的配息收入，讓00919的受益人有種意外加薪的驚喜。

00919基金經理人謝明志表示，國發會公布5月景氣燈號，從上月黃紅燈轉變為綠燈，為14個月來首見。景氣對策信號綜合判斷分數較４月減少2分，為31分，導致燈號轉變的關鍵，是對等關稅衝擊國人購車意願，加上傳統貨品需求疲弱所致，展望下半年，國際主要雲端服務供應商擴增資本支出，且來自 AI 相關科技應用快速發展，有助維繫下半年出口成長動能。

展望台股未來，摒除美國關稅政策的不確定性變數，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢，預期在市場秩序隨各經濟與美國取得貿易共識逐漸恢復之後，仍能成拾過去成長動能。