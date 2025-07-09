日圓「0.2014」30年來最甜！　達人卻嘆：可能不是好事

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

美國總統川普對等關稅持續向日韓等國施壓，台銀日圓現鈔賣出價今日10時40分以後，開出「0.2014」史上最殺價格。「日旅達人」林氏璧稍早發文，表示這是30年來的新低紀錄，不過他也話鋒一轉，直言「我們旅客去日本玩很開心，但對台灣整體的經濟可能不是好事。」

林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」提到，「史上最甜日幣？其實正確描述是30年來的新低。在1985年9月之前，日幣對台幣是除以6，你沒看錯，除以6！」

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他接著指出，1985年9月22日，美國、日本、西德、英國和法國在紐約廣場飯店達成「廣場協議」，當時美元匯率過高而造成大量貿易赤字，為此陷入困境的美國與其他四國發表共同聲明，宣布介入匯率市場，「此後日圓迅速升值，從1美元兌240日圓左右，上升到一年後的1美元兌120日圓，1台幣從0.15日圓升到接近0.25。後來在90年代初期，一度回到0.2左右，但近30年就沒有再碰到0.2了。」

最後，林氏璧直言，當年日圓狂升值，導致出口下降，一般認為是日本泡沫經濟的原因之一，「這也是目前台幣的猛升值，會令人如此擔心的原因。我們旅客去日本玩很開心，但對台灣整體的經濟可能不是好事。」