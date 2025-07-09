永慶房屋獎勵員工出國！2025新鮮人履歷較去年提高21％

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迎接暑假旅遊旺季，出國潮你跟上了嗎？今年七八月暑假期間，桃園機場公司預估總運量將達853萬人次！房仲第一品牌永慶房屋也跟上這波暑假出國潮，推動「年度海外旅遊獎勵暨員工旅遊」獎勵表現傑出的經紀人員，大方送員工飛馬爾地夫、新加坡還有韓國！今年共有超過600人拿到「海外旅遊獎勵」之外，永慶房屋也提升經紀人員福利，推出「月休最高10天」制度，除每月有7天例休還有最高3天的有薪福利假可以爭取，為員工打造一個工作與生活平衡的職場環境。

▲永慶房屋海外旅遊獎勵大方送員工出國玩，給予表現優異的員工實質獎勵。（圖／永慶房產集團提供）

而為感謝員工持續努力付出，永慶房屋的員工旅遊「2025永者Fun Song趣」也在七月舉行，共有近4500位員工與眷屬一起熱鬧出遊，旅遊地點包括南投日月潭、台中麗寶樂園。

月休最高10天與優渥薪獎獲青睞 新鮮人履歷提高21%！

永慶房屋人資部協理塗振宏說明，永慶房屋聆聽各年齡層員工意見，持續優化人資、福利制度，建立多元平等的職場環境。「海外旅遊獎勵」正是打破年資與職級的限制，只要業績達標就能領獎，即使是業務新人，在永慶房屋扎實的訓練與自身的努力下，也都獲得了海外旅遊獎勵！

永慶房屋今年還推出業務「月休最高10天」福利，塗振宏說明，永慶房屋標榜「聰明工作，健康生活」，除了已推行多年的「彈性工作8小時」外，今年更推出「月休最高10天」，滿足員工工作與生活平衡的需求。根據永慶房屋內部統計，2025年新鮮人履歷佔比，較去年提高21%，創下3年來新高，新鮮人報到佔比近5成，顯示永慶房屋的各項制度與福利，吸引越來越多年輕族群投入。

▲海外旅遊獎勵不限年資，業務新人也能爭取，永慶房屋鄭琪欣（左）與鄭偉祥（右）今年皆獲獎。（圖／永慶房產集團提供）

海外旅遊獎勵 這些新人都領到！

鄭琪欣經紀人員加入永慶房屋才三年，卻已連續兩年獲得「海外旅遊獎勵」！今年才28歲的她更早已創下百萬年薪的里程碑。鄭琪欣從打工時期就是從事餐飲業，畢業後發現餐飲業的收入天花板難突破，且工作內容重複性高，毅然決然轉職永慶房屋擔任房仲業務。

鄭琪欣分享，永慶房屋的團隊文化是無私、互助，也是自己成功的關鍵。在新人時期，鄭琪欣把握「一對一師徒制」，遇到任何問題都趕緊提問，快速吸收師父的經驗與知識；同時也因為永慶團結、合作的企業文化，師父也很樂意分享服務客戶的經驗，讓鄭琪欣首年就在永慶房屋收穫百萬年薪！

今年也獲獎的鄭偉祥經紀人員，入行不到兩年就獲得海外旅遊獎勵！轉職永慶房屋前，鄭偉祥曾開飲料店一圓老闆夢想，但凡事需親力親為且每個月只休一天，考量長久發展，鄭偉祥決定趁年輕轉換跑道，由於常看到永慶房屋經紀人員拜訪在地店家，留下不錯的印象，因此決定轉換跑道挑戰房仲業務。

鄭偉祥分享，永慶房屋保障業務新人首年60萬收入，讓他在轉職起步階段安心很多，不用擔心經濟問題。秉持著隔行如隔山的態度，虛心向師父及學長姐請教學習，讓他在入行第四個月成功迎來第一筆成交。今年上半年即使遇到房市下滑，但他依舊表現亮眼，並獲得海外旅遊獎勵。鄭偉祥表示，過去創業時工時長但收入卻與付出不成比例，而在永慶除了底薪、業績獎金外，還有海外獎勵旅遊、幸福成家基金等獎勵，每一份努力都能獲得實質的回饋。鄭偉祥期許自己下半年持續晉升，業績越來越穩定。

永慶房屋員工旅遊同步啟動 全台各地跑透透

除了績優的經紀人員可以開心領取出國獎勵外，一年一度永慶人最期待的活動就是員工旅遊了！「2025永者Fun Song趣」員工旅遊在七月熱情夏日展開，不只吃高級餐廳、入住五星級飯店，打卡各大景點，還可以抽獎抱回獎金，永慶房屋特別規劃旅遊創意短影片抽獎活動，將員工旅遊的精華彙剪輯成短影片，就有機會額外獲得獎金。

▲永慶房屋員工旅遊「2025永者Fun Song趣」7月熱鬧出遊，旅遊足跡遍布全台各地。（圖／永慶房產集團提供）

塗振宏協理表示，永慶房屋透過人資制度建立優良的職場環境、AI科技系統提升業務工作效率，讓員工工作與生活平衡，在工作上取得成就在生活上也能幸福美滿，2025下半年永慶房屋持續擴大版圖展店，持續招募對房地產有興趣的夥伴，上網搜尋「永慶房屋」。