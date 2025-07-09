快訊／台股收盤大漲164.74點　台積電漲10元至1090

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（9日）開低走高，加權指數終場大漲164.74點，以22527.01點作收，漲幅0.74％，成交量3104.63億元。
美股前一交易日有漲有跌，台股上午以大跌109.1點開出，指數開低走高，盤中最高達22527.01點，最低22211.1點，終場收在22527.01點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1090元，漲幅0.93％；鴻海（2317）上漲2元至161元；聯發科（2454）上漲85元至1355元；廣達（2382）上漲4元來到276元；長榮（2603）上漲3元至198元。
今天漲幅前5名個股為矽統（2363）上漲4.5元，漲幅10％；上緯投控（3708）上漲7.1元，漲幅9.96％；攸泰科技（6928）上漲4.05元，漲幅9.91％；飛捷（6206）上漲11.5元，漲幅9.91％；南電（8046）上漲12.5元，漲幅9.88％。
跌幅前5名個股則為國票金（2889）下跌1.5元，跌幅8.7％；立萬利（3054）下跌1.95元，跌幅7.93％；隴華（2424）下跌5元，跌幅6.94％；志強-KY（6768）下跌6元，跌幅5.41％；誠美材（4960）下跌0.75元，跌幅5.21％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|矽統（2363）
|49.5
|▲4.5
|▲10.0％
|上緯投控（3708）
|78.4
|▲7.1
|▲9.96％
|攸泰科技（6928）
|44.9
|▲4.05
|▲9.91％
|飛捷（6206）
|127.5
|▲11.5
|▲9.91％
|南電（8046）
|139.0
|▲12.5
|▲9.88％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|國票金（2889）
|15.75
|▼1.5
|▼8.7％
|立萬利（3054）
|22.65
|▼1.95
|▼7.93％
|隴華（2424）
|67.0
|▼5.0
|▼6.94％
|志強-KY（6768）
|105.0
|▼6.0
|▼5.41％
|誠美材（4960）
|13.65
|▼0.75
|▼5.21％
資料來源：證交所
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