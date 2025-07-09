快訊／台股收盤大漲164.74點　台積電漲10元至1090

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（9日）開低走高，加權指數終場大漲164.74點，以22527.01點作收，漲幅0.74％，成交量3104.63億元。

美股前一交易日有漲有跌，台股上午以大跌109.1點開出，指數開低走高，盤中最高達22527.01點，最低22211.1點，終場收在22527.01點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1090元，漲幅0.93％；鴻海（2317）上漲2元至161元；聯發科（2454）上漲85元至1355元；廣達（2382）上漲4元來到276元；長榮（2603）上漲3元至198元。

今天漲幅前5名個股為矽統（2363）上漲4.5元，漲幅10％；上緯投控（3708）上漲7.1元，漲幅9.96％；攸泰科技（6928）上漲4.05元，漲幅9.91％；飛捷（6206）上漲11.5元，漲幅9.91％；南電（8046）上漲12.5元，漲幅9.88％。

跌幅前5名個股則為國票金（2889）下跌1.5元，跌幅8.7％；立萬利（3054）下跌1.95元，跌幅7.93％；隴華（2424）下跌5元，跌幅6.94％；志強-KY（6768）下跌6元，跌幅5.41％；誠美材（4960）下跌0.75元，跌幅5.21％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 矽統（2363） 49.5 ▲4.5 ▲10.0％ 上緯投控（3708） 78.4 ▲7.1 ▲9.96％ 攸泰科技（6928） 44.9 ▲4.05 ▲9.91％ 飛捷（6206） 127.5 ▲11.5 ▲9.91％ 南電（8046） 139.0 ▲12.5 ▲9.88％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 國票金（2889） 15.75 ▼1.5 ▼8.7％ 立萬利（3054） 22.65 ▼1.95 ▼7.93％ 隴華（2424） 67.0 ▼5.0 ▼6.94％ 志強-KY（6768） 105.0 ▼6.0 ▼5.41％ 誠美材（4960） 13.65 ▼0.75 ▼5.21％

資料來源：證交所