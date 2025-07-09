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MSC因5月有船隻在印度沉遭索賠11億美元還扣船　保賠業者頭痛

▲▼地中海航運公司（MSC）貨船在地中海遭遇胡塞武裝組織襲擊。（資料照／達志影像／美聯社）

▲地中海航運5月在印度發生的沉船事件，遭印度官方索賠11億美元。（資料照／達志影像／美聯社）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船運市場龍頭地中海航運(MSC)今年5月在印度有一艘船失火沉沒，印度拘留了該公司後續1艘船舶，並遭索賠11億美元，海軍法庭提出的理由是船舶沉沒後對經濟、環境和漁民生計的影響，除了直接成本外，國家還聲稱失去信心，這將對業務產生長期影響。保賠業者指出，如果索賠誇大，只能努力協調解決。

印度喀拉拉邦政府遵循其先前的主張，並向法院向MSC提出賠償要求，要求賠償因5月下旬MSC Elsa 3在海岸外沉沒而造成的損失。高等法院下令拘留在印度港口的MSC Akiteta II，直到該公司能夠為該案提供保釋金。

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索賠總額為11億美元，10億美元，用於汙染造成的損失，另還尋求4400萬美元用於恢復環境，並為漁業社群的損失損失索賠6130萬美元。

沉沒船隻雖然只有極少的石油外洩，但當地媒體報導指出，船隻沉沒時，共從船上的643個貨櫃中回收了61個貨櫃。航運總局報告說，截至7月初，估計從海岸線收集了450至500噸的漂流物，志願者們繼續梳理海灘。

媒體還報導指出，已經找到了六塊大屍體，包括一隻海豚和一隻鯨魚。它們涉嫌因血管接觸微塑膠或其他有毒物質而死亡。

被扣留的「MSC Akiteta II」是3萬載重噸船，建於2001年，可裝載2226箱(20呎櫃)，比沉沒的「MSC Elsa 3」(1730箱)略大。 法院裁定這是可以接受的抵押品，在MSC提出保釋金之前，船隻將被拘留，法院已允許該船繼續裝卸貨櫃，但不允許離開，聽證會定於7月10日舉行。

印度當局認為貨櫃的處理和安全不當，當地警方指控船方疏忽處理船隻和船上的危險貨物。在打撈公司發生變化之前，船隻的清理工作也停滯不前。第一階段包括封堵漏油等救難工作完成後，MSC選擇更換下一階段的打撈公司，新的計劃報告稱其裝置和潛水員將於本月晚些時候抵達印度。如果天氣允許，他們希望開始潛水調查船況。

關鍵字： MSC.船隻在印度沉沒索賠11億美元扣船

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