《大而美法案》過關與降息預期加持　美股有望續揚

▲史坦普500指數收復對等關稅失土，美股仍可望續揚。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

7/9美國對等關稅豁免期限到期前夕，美國總統川普將談判期限延後至8/1，隱含仍有數週的談判時間，近日還將陸續公布部分國家關稅稅率，被視為是川普政府的談判手段，加上美國最新通過的《大而美法案》引發的美國政府債務疑慮，隨著美股屢創新高後，關稅及財政議題可能再度擾動盤勢，富蘭克林證券投顧表示，股市持續看好長線趨勢正向的科技及創新科技產業，非美元資產看好全球債券型基金、日本及印度股票型基金，或是納入日圓避險、澳幣避險及歐元資產，提高投組多樣性。



富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞‧修茲表示，雖然目前面臨關稅阻力，但可能已經先行反映在住房、商業投資、消費數據中，不認為會演變成經濟衰退，《大而美法案》和降息預期的正面力量應很快就會超過新關稅帶來的負面影響，讓美國經濟能在2026年重新加速，值得留意的是，近期初領失業金人數出現上升，新增非農就業人口也跌破10萬人水準，但前者仍好於季節性調整後的數據，後者雖與政府效率部(DOGE)相關的裁員、人口老化、移民減少等因素有關，低於10萬人的新增就業也可能成為「新常態」，但隨經濟週期趨於成熟，就業增長速度放緩並不罕見，也不代表經濟週期已經結束。

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就整體經濟來看，傑佛瑞‧修茲認為，隨企業與個人在關稅上調前處理庫存，進口可能大幅下滑，在進口拖累減少下，應會提振2Q25 GDP表現，若以「核心GDP」看，僅考慮私部門實質最終消費，剔除了波動較大的進出口、庫存以及與股市相關性較低的政府支出，可能會看到美國經濟維持健康的訊息，此外，《大而美法案》延長了《2017年減稅和就業法案》減稅項目外，個人減稅效果有望在2025年秋季開始發酵，許多企業稅也可追溯到2025年1月1日，代表企業稅影響可能會在本季度就開始浮現，兩者都應有助刺激經濟增長。

事實證明，美股在過去幾週展現出驚人韌性，史坦普500指數在短短55個交易日內從4月8日低點恢復並觸及前高，而根據1950年來的前10次最佳50天反彈之歷史經驗，史坦普500指數平均在未來3個月、6個月、1年分別實現了6.4%、10.5%、16.4%漲幅，這也代表未來幾個月美股可能還有進一步上漲的空間。

