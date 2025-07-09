國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇今登場　氣候投資中有4成機會在亞洲

▲國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇今登場。（圖／國泰金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

面對全球永續秩序進入盤整期，政府、企業與社會都須以更具前瞻、宏觀的視角，持續邁向永續轉型，「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」於今（9）日舉辦，國泰金（2882）總經理李長庚開場致詞表示，今年剛好也是《巴黎協議》十週年，更是2030年各國、各企業政策設定中期目標的關鍵倒數五年，隨美國政治局勢改變，許多美國機構退出氣候協議，但AVPN亞洲社會投資人網絡（Asian Venture Philanthropy Network, AVPN）預估未來所有氣候投資中有4成機會在亞洲，是亞洲掌握低碳轉型跟能源轉型話語權的最佳時機。

國泰近幾年也積極投入自然與生物多樣性議題，與民間機構合作生物多樣性方法學的研究；也透過議合企業採取更積極的永續行動，到2024年底，國泰金控暨子公司低碳投融資金額達到3,757億元，年度成長13.7%。台灣除了科技製造外，在精密機械、海運、自動化設備、工具機、自行車等領域都相當有實力，有機會掌握低碳商機的話語權，成為全球低碳轉型重要推手。

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金管會主委彭金隆也在上任滿周年參與此次盛會。他強調，「金融力量不只是推動產業轉型的重要動能，更是國家邁向永續未來的關鍵戰略資源。」金管會將透過建置產業碳排數據庫、發布永續經濟活動認定參考指引及引導金融業支持新興綠色產業發展等政策面向，促進金融業與企業對話，強化氣候議合。

論壇上半場以「變局下的永續金融現況」為主軸，邀請金管會主委彭金隆、證交所總經理李愛玲蒞臨論壇，分享台灣永續金融最新趨勢與政策方向。為深化亞洲、台灣在全球永續金融的定位與轉型對策，邀請亞洲投資人氣候變遷聯盟（Asia Investor Group on Climate Change，AIGCC）CEO Rebecca Mikula-Wright分享，自然環境的變化將影響全台市值73%的企業營運。據新加坡政府投資公司（Government of Singapore Investment Corp，GIC）研究，全球氣候調適的投資潛力規模到2050年將提升至9兆美元，台灣政府應把握綠電供應、低碳科技發展及公正轉型等國家轉型發展機會。

論壇下半場以「企業自然正向、社會共融新解方」為主軸，用前瞻視角重新界定與「環境、生物、人群」的關係，發掘與自然、社會共融的能源轉型新解方。由國泰人壽總經理劉上旗擔任主辦單位開場，世界氣候基金會（World Climate Foundation, WCF）CEO Jens Nielsen探討從氣候行動延伸至自然資本的永續新機會；國泰金控投資長程淑芬分享善待人與環境，探索韌性共融轉型；AVPN亞洲社會投資人網絡（Asian Venture Philanthropy Network, AVPN）副總監楊松頴則聚焦亞洲視角，剖析永續金融如何支持公正能源轉型；臺大實驗林處長蔡明哲教授分享全球生物多樣性額度趨勢與挑戰。

