陽明6月營收年減33.37%、月增11.71%　下半年美國線貨量預期放緩

▲6月初美國線運價大漲，陽明海運6月營收月增11.71%。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)今(9)日公布6月營收138.06億元，年減33.37%，因6月初美國線運價曾經大漲，之後雖有回落，但整體運價稅平高於5月，營收月增14.47億元，增幅為11.71%，上半年累計營收為841.73億元，較去年同期營收新台幣963.9億元，減少新台幣122.17億元，減幅為12.67%。

陽明說明，因美國關稅政策變化，6月市況有所回溫。法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2025年供給成長為10.3%，需求成長為2.0%。

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世界銀行(World Bank) 6月最新報告指出，由於貿易緊張局勢加劇及全球政策不確定性升溫，下調今年全球經濟成長預測至2.3%，較1月預測的2.7%大減0.4個百分點，並示警若貿易限制升級或政策不確定性持續將可能進一步衝擊全球經濟成長。

貨量方面，美國全國零售聯合會(NRF)預測， 6、7月美國進口貨量因關稅目前部分暫停因素有所反彈，但後續因美國關稅暫緩將到期且多數國家協議仍膠著，市場變數仍多，進口貨量預期將放緩。

在船舶營運面，歐洲港口目前仍持續壅塞，主要港口船舶平均等候泊位時間約達2-5天或更多，對於維持穩定航班服務構成挑戰；目前中東局勢仍未穩定，故多數航商仍繼續採行繞行好望角策略以維持安全航行。