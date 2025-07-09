立委批佳冬億元光電設備不堪一擊亂飄　經部急喊「勿信謠言」

▲屏東佳冬太陽能板平台引發爭議。（圖／民眾提供）

記者高兆麟／台北報導

國民黨立法委員陳菁徽質疑屏東佳冬離岸太陽光電系統浮台技術試驗計畫審查與補助作業合理性，更指飄流沙灘上的離岸太陽光電設施殘骸碎片是「光電浮台」而不是「光電板」，經濟部能源署今（9）日發出聲明嚴正澄清，本案審查與補助均依「業界能源科技專案計畫」相關規定嚴謹辦理，所有程序均符合法定要求，另漂流的是浮台網格狀腳踏板，呼籲外界不要勿信謠言。

能源署指出，外界流傳的畫面中所見並非太陽光電模組，而是浮台上之網格狀腳踏板，兩者均採用高密度聚乙烯(HDPE)製成，材質無毒且耐用度高。光電板已於颱風來襲前妥善移除並保存，而相關毀損結構則於颱風後即啟動清除作業，預計於今（7月9日）前完成清運作業。

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經濟部能源署聲明，本案計畫當時依「經濟部能源署業界能專計畫申請須知」規範辦理計畫審查與補助作業，並由本署委託之法人辦理審查會議，審查重點涵蓋計畫執行內容、執行能力、人力及經費合理性、預期成果效益與計畫管理能力等面向；並於後續邀集相關部會代表及專家學者召開「業界能專計畫指導會議」進行計畫決審，依審查結果核定計畫，整體計畫審查與補助作業皆依既有規範與審查程序辦理。

經濟部能源署進一步說明，本案將持續依契約內容執行，倘若廠商未能如期完成海域浮台技術驗證工作，將依計畫規範辦理合約終止，不予核撥補助款。

另就屏東佳冬離岸太陽光電設施碎片漂流一事，經濟部能源署重申，畫面中所見並非太陽光電模組，而是浮台上的網格狀腳踏板，本案光電浮台上的「浮筒」與「踏板結構」採用HDPE材質，無毒且與日常飲用水管、魚塭浮具等使用材料相同，對環境與人體皆安全無害。其廣泛應用於包裝、容器、管材、薄膜及建築材料等領域，與一般聚乙烯(PE)不同，不會釋出有害物質，亦不對生態環境造成污染，為浮動設施常用材料。另就海上光電浮台善後情形，經濟部能源署已責成業者於今（7月9日）前完成清運作業，確保周遭海域航行安全與環境無虞。

經濟部能源署最後強調，對於部分媒體散布不實消息，本部深感遺憾，並請相關人士立切勿散播不實消息，避免自誤，防止引發不必要之誤解與社會恐慌。同時呼籲社會大眾應以官方公告為準，切勿輕信或散布未經查證之謠言。政府將持續嚴格督導廠商完成善後工作，保障海域安全與生態永續，並穩健推動再生能源技術驗證工作。