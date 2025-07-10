快訊／川普公布最新6國「關稅信」　最高被課30%

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國總統川普8日宣布14國的關稅稅率，隨即預告9日會公布至少7個與貿易相關的國家名單。對此，川普最新發文公開，曝光與菲律賓商、文萊、阿爾及利亞、伊拉克、利比亞和摩爾多瓦等6國的關稅稅率。

川普的信函提及，將對菲律賓商品加徵20%關稅、對文萊商品加徵25%關稅、對摩爾多瓦商品加徵25%關稅。另外，阿爾及利亞、伊拉克和利比亞則是30%關稅，新關稅將於8月1日生效。