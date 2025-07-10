台達電飆天價！市值衝上1.25兆超車富邦金　外資調高目標價

▲台達電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

電源供應器大廠台達電（2308）寫下史上最強6月營收，今（10）日早盤股價衝高至485.5元創下歷史新高，市值突破1.25兆，超車富邦金（2881），排名第四；同時美系外資在最新出爐的報告中看好台達電表現，將目標價由485元調高至 530元，重申「加碼」評等。

台達電6月營收創史上單月次高、同期新高，第2季業績寫下單季新猷，今股價開高走高，刷天價，市值從1.17兆攀升至今日1.25兆，上市公司市值排行僅次於台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）。

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美系外資在最新出爐的報告中表示，台達電正向微軟、Meta和甲骨文等公司出貨用於GB200伺服器機架的液冷側邊式CDU系統。該系統於2025年第一季開始出貨，並將隨著伺服器機架交付量的增加而持續成長至2025年下半年。美系外資預估，台達電今年將佔GB200伺服器機架側邊式CDU供應量50%，為台達電帶來7.5億美元的收入，約佔總收入5%。

而快速的上市交付也帶來了高於公司平均的毛利率，這意味著隨著新業務的成長，台達電的毛利率也將提升。

美系外資表示，儘管2025年第2季度面臨新台幣兌美元升值的不利因素，不過預計AI伺服器電源解決方案和液冷側邊式CDU系統的出貨量將快速增長，抵消匯率不利因素並提升台達電的利潤率。

美系外資預估台達電2025年第二季度毛利率將較上季成長2.3個百分點至34.1%，營業利潤率將成長1.2個百分點至13%。意味毛利率將在未來幾季呈現上升趨勢，預估台達電資料中心相關產品佔總營收比例將從去年的30%成長至今年的35-40%。

美系外資調高台達電2025-2027年獲利預估，分別上調4%、7%和8%，以反映液冷系統產品線的大幅成長和利潤率的提升潛力，營業利益率的上升趨勢是推動股價上漲的動力，重申台達電是投資首選標的，將目標價調高至530元。



