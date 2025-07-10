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星展攜手國泰投信、票交所　導入eDDA電子化驗證

▲▼星展銀行,DBS。（圖／資料照）

▲星展銀行攜手國泰投信、票交所，導入eDDA電子化驗證。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

星展今（10）日宣布攜手國泰投信、台灣票交所，推動投信業首度導入「eDDA電子化授權扣款」與「eACH即時收款」的整合服務，有別於過往以紙本辦理基金開戶與約定授權扣款的流程，上述整合服務搭配國泰投信線上開戶作業提供基金投資人即時銀行帳戶驗證、授權扣款、即時收款的創新體驗，讓投資人能在市場快速變化中把握最佳時機。

星展銀行（台灣）環球交易服務處處長陶曉昀表示，此次與國泰投信、票交所攜手合作，完成電子化創舉，不但可支援全台多數中大型銀行帳戶，授權流程採用網路銀行雙因子認證，服務24小時不打烊，將過往需耗時一週以上的紙本開戶與指定銀行扣款授權流程，縮短為即時完成開戶驗證與授權扣款，大幅提升基金投資人體驗，並由星展擔任收款銀行角色，透過eACH即時扣款，實現從授權到資金入帳的全流程數位化，也協助投信業邁向全面數位化。

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台灣票據交換所總經理嚴文亮指出，作為零售支付結算機構，持續提供穩定、安全的跨行核驗與收付款服務，此次與星展及國泰投信合作，導入線上開戶身分核驗、基金申購即時授權綁定扣款帳戶，投資人僅需授權綁定帳戶一次，即可享有即時且便利的投資服務體驗，把握最佳投資的時機。」

國泰投信是投信業界首家導入此整合機制的業者，透過三方緊密合作，能縮短投資人開戶與投資效率，讓投資人更快速掌握市場契機，並享有安全、即時、高效率的基金投資體驗。透過三方串接的創新機制，投資人只需至國泰投信官網或下載「國泰投信App」即可完成線上開戶驗證、授權扣款、基金投資，大幅提升客戶體驗並協助客戶掌握投資契機。
 

關鍵字： 投資數位化星展銀行國泰投信效率

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