駁斥佳冬光電設備爭議　經濟部：與屏東縣政府立場一致

▲經濟部。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

針對媒體報導屏東縣府開罰「離岸太陽光電系統浮台試驗計畫業者」打臉經濟部一事，經濟部能源署今（10）日表示，相關作為均與屏東縣府同步調，了解本案狀況後，立即敦促業者配合屏東縣政府之要求，需於48小時內完成清除作業。

經濟部能源署再次說明，本試驗計畫業者已於颱風來臨前拆除光電板上岸，但因颱風來襲海象不佳無法完成所有浮台回收，導致未撤收之浮台解體沖刷到海岸，因此屏東縣政府針對浮台部分進行限時清除，並無打臉經濟部。

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經濟部能源署強調掌握本案情形後即積極督促業者，應配合屏東縣政府 48小時內完成岸際漂流物清理之要求，並與屏東縣政府保持密切聯繫，若經屏東縣府巡查檢視「浮台」沒有完成清除作業，縣府將依「近岸海域及公有自然沙灘獨占性使用管理辦法」及「廢棄物清理法」規定對業者裁罰，經濟部與屏東縣府立場一致，並將持續督促業者善盡清理責任，維護海岸環境與安全。

經濟部能源署重申，此次中颱「丹娜絲」造成重大災情，社會各界應以救災為第一優先，本報導以打臉經濟部此種聳動不實謠言及假消息進行渲染報導造成大量誤解，後續若再有此種惡意作為，經濟部能源署將向警方報案告發以示警惕。