未來10年台股走大運　投資老手除了買神山還布局這4檔

▲看好台積電2奈米出貨、產能翻倍成長，中砂成為張真卿重要持股。

圖文／鏡週刊

台股資歷40年的張真卿，2024年因抱緊台積電，投資報酬率高達50%成果豐碩；他坦言，今年台股操作難度高，4月關稅股災以來，大盤反彈5000點，但大部分投資人都沒賺到錢。未來只要指數回檔，可鎖定半導體產業勇敢布局，尤其台積電應成為投資標配，至少占總部位20～30%。

「過去40年台灣經濟就像撿到槍，運氣都非常好。」張真卿重視總體經濟研究，偏好從歷史脈絡中，找出未來趨勢及投資方向。他細數，1980年代全球經濟重心在日本，當時台灣與日本經貿關係緊密，日本的技術、資金對台灣經濟發展產生重要推力，成為亞洲四小龍、造就所謂的「台灣奇蹟」。

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1990年代，個人電腦、筆電、電子通訊設備興盛，美國主宰全球經濟，台灣積極引進美國技術及管理，在高科技及製造業方面，不但推動產業升級，且在半導體、電腦及通訊領域與美合作密切，電子業跟著美國吃香喝辣；2000年科技泡沫後，金磚四國崛起，中國成為世界大買家，台商也因為大舉西進而跟著賺。

張真卿接著說，2009年蘋果開啟智慧型手機長達10年盛世，世界經濟霸主又回到美國，「當時有一顆蘋果救台灣說法，相關供應鏈成為台股最重要中流砥柱；直到2020疫情爆發，居家辦公、線上教學需求，刺激筆電產業再掀高峰，至此會發現風水輪流轉，但不論是日本、美國還是中國主導全球經濟，台灣都能從中受益。」

而接下來全球經濟10年大運將由台灣接棒演出，「黃仁勳演講背後的供應鏈背板，給了我很大啟示，AI趨勢將開啟未來10年台灣經濟榮景，台股前途大好，而這10年投資標準配備，就是台積電。」他強調。

張真卿指出，所謂台股投資標配，是指布局台積電的比重應占總投資比例2至3成以上；另外隨著2奈米開始出貨，預估產能將翻倍成長，配合客戶端需求強勁，接下來只要大盤拉回，除了台積電外，其他半導體相關標的亦是布局優選，「像昇陽半導體、中砂、台特化、達興材料等，都可特別留意。」

他表示，近期英特爾裁員，晶圓製造部門更大砍人事，代表未來連英特爾都要靠台積電代工。「長期持有台積電股價上下震盪，心情難免煎熬，所以可一半放著不動當作存股，另一半波段操作；當股價日KD交叉向上時買進，交叉向下就賣出。長線布局點則是當週KD交叉向上時進場。」張真卿建議，第3季大盤若有回檔，可把握進場機會，建立台積電基本部位。



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