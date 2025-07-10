輝達9月傳推中國專屬AI晶片　黃仁勳預計訪中釋善意

▲NVIDIA執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

NVIDIA近日傳出擬於9月推出一款專為中國市場設計的全新AI晶片，以因應美國持續收緊的出口管制政策，並爭取在中國這個價值高達500億美元的AI市場維持關鍵地位。知情人士透露，執行長黃仁勳也預計於近期訪問北京，與中國高層會晤，重申NVIDIA對中國市場的承諾。

據了解，NVIDIA這款為中國量身打造的新晶片，是現有Blackwell RTX Pro 6000處理器的精簡版，刻意去除高頻寬記憶體（HBM）與NVLink等先進技術，以符合美國川普政府近期擬議中的新一輪出口限制。消息指出，黃仁勳期望取得美方對晶片合規性的保證，避免新晶片一上市就再度面臨禁售風險。

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NVIDIA發言人雖未正面證實任何針對中國的晶片重新設計計畫，但強調中國擁有全球最大的開發者社群，創造出許多全球使用的開源模型與應用，應該在美國AI技術堆疊下獲得最佳支援。

據外媒《金融時報》引述知情人士報導，黃仁勳將出席下週三在北京舉行的國際供應鏈博覽會，並積極爭取與中國國務院總理李強會晤，藉此緩解近期中美科技角力升溫對企業帶來的壓力。

知情人士透露，雖然新晶片無法與中國競爭對手的頂級產品在性能上匹敵，但部分中國AI公司如阿里巴巴、騰訊與字節跳動，仍對該晶片展現高度興趣，已開始測試樣品並提出大量訂單意向。主要原因是，若貿然轉向其他架構，將提高營運成本，並使既有的CUDA開發生態受阻。

不過，由於中美政策變數仍大，NVIDIA若要穩定供應，恐需提前備貨形成庫存，將面臨不小的財務風險。先前H20晶片遭突襲禁售，已讓公司減記高達55億美元資產。

根據NVIDIA 2025財年年報，中國市場營收達171億美元，為其全球第四大市場，占總營收13%。但隨著更多出口限制上路，中國客戶對NVIDIA的依賴也日益謹慎，積極尋求本土替代方案。

黃仁勳今年5月在台北國際電腦展（Computex）期間曾公開批評美國對華晶片管制「是場失敗的政策」，並坦言中國市佔率已從四年前的95%大幅下滑至50%。此次再赴中國，將被視為NVIDIA釋出合作善意、試圖穩住市場的重要動作。