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站對Q3行情風口　AI概念股誰領漲？投資人該如何布局？

圖／先探投資週刊 提供

輝達、微軟頻創歷史高價，聯準會九月後有望轉降息，川普關稅、匯損利空卻抑制台股，在這個充滿轉折與機會時期，台股投資人該如何布局？

文／方亞申　圖／先探投資週刊

美國財政部長貝森特六日表示，如果台灣、歐盟等美國貿易夥伴沒有與華府達成貿易協議，關稅稅率將回到川普四月初宣布的水準，並在八月一日開徵。而七月七日川普寄出關稅通知單，如果沒有與美國達成協議，那麼關稅稅率將回到四月二日的高水平，並設定了七月九日為達成協議的最後期限。

不過川普政府隨後又說延後關稅生效至八月一日，談判時限再增加三周；一般解釋白宮最新舉措為談判提供轉圜餘地，也強化川普在推進關稅政策上的主導力。

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AI伺服器及台積電供應鏈為主軸

歐盟表示談判已有進展，歐洲執行委員會主席范德賴恩日前與川普通話，進行了「良好互動」。德國總理梅爾茨也與范德賴恩及法國、義大利領袖通話磋商，美方釋出更多協議談判空間，使各方得以加緊斡旋。台灣並未被列在第一波公布名單，與歐盟類似，但台灣學者提出多項不同意見，根據對美國貿易順差與出口集中度，面臨二五至三二％高關稅風險機率大增。例如二○二五年第一季，台灣對美出口占總出口比重達二五．五％，創歷史新高。若未能確保與日韓相同稅率，進而迫使企業遷廠赴美以降低成本，對台灣產業鏈完整性與勞動市場造成結構性衝擊。尤其在川普政府對外貿易政策上，傳統盟友地位並不構成保護傘，經濟數字才是首要依據別做過多期待。

行政院前副院長施俊吉在臉書發文指出，台美貿易談判出現僵局關鍵，他研判出於其一：台灣政府對美豬、美牛產品非關稅性壁壘管制仍未鬆動；其二，台方不願降低對美進口汽車關稅。

施俊吉認為，台灣在面對美國「最大壓力談判」策略時，須在內部政治壓力與對外經貿利益間取得平衡。倘若協議未果、關稅生效，代價恐由廣大出口業者與就業市場承擔，如此被課徵重稅可能不只限汽車與食品領域，其他出口導向產業如電子、機械、紡織恐受波及。至於工業產品，最敏感屬汽車和保健食品，其中汽車關稅十七．五％，保健食品為三○％。

美國關稅問題要放在觀察重點，惟短線須注意就是六月營收及第二季財報，由於第二季台幣升值超過十二％，可能政策預期先升值十二％，抵消部分原本美國要課徵三二．五％關稅，如此一來，也減少台灣對美國貿易順差。但也因為快速升值，已有中小型廠不堪匯損負荷，五、六月閃現虧損，不僅第二季獲利承壓，也醞釀全年獲利下修潮。不過逆境中還是有成長股，很明顯集中在ＡＩ伺服器及台積電供應鏈相關公司！預計下半年焦點就是如此。尤其當聯準會九月若降息，資金行情將能將這兩個族群進一步向上推升！

美股近日強勢上漲，標普與那斯達克更在美國獨立紀念日前一天收盤時，指數再創新高。七日四大指數雖拉回，但仍在月線之上，而在ＡＩ熱潮帶動下，據LSEG Lipper數據指出，至七月二日為止當周，美股基金吸金規模創八個月最大單周紀錄，投資人買進價值三一六億美元的美股基金，締造二四年十一月十三日以來最大的單周紀錄。

散熱、交換器及CCL熱度高

這次美股能夠創今年新高的有輝達、博通、微軟、波音、台積電ＡＤＲ、美光、花旗、摩根士丹利、富國銀行等等。主要集中在ＡＩ半導體晶片、銀行、飛機等。

ＡＩ相關需求能見度較高已成共識，受到美國雲端服務業者（ＣＳＰ）資本支出維持強勁，且ＡＩ模型百花齊放、加速推陳出新，各家對相關基礎建設和硬體，包括ＧＰＵ、客製化晶片、伺服器等的需求持續成長，ＡＩ伺服器下半年拉貨仍相當積極。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2360期精彩當期內文轉載》
 

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