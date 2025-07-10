南亞科Q2營收季增46%但匯損拖累每股虧1.32元　下半年拚轉盈

▲南亞科總經理李培瑛。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

記憶體廠南亞科技（2408）今（10）日公布2025年第二季自結財報，單季營收105.26億元，季增46.4%、年增逾40%，創下近六季新高，主要受惠出貨量大增。不過，在DRAM平均售價季減中個位數百分比，加上新台幣急升帶來匯兌損失，單季仍虧損41.09億元，每股虧損達1.32元，為連續第七季陷入虧損。

南亞科指出，第二季銷售量季增達七十位數百分比，反映市場需求回升與客戶拉貨意願轉強，但平均售價仍有壓力，導致毛利率轉負至-20.6%，較前一季再下滑5.6個百分點。營業淨損為45.01億元，營業外支出為6.06億元，其中新台幣升值影響稅後淨損達11.24億元。

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技術方面，南亞科表示已順利量產10奈米級第二代製程（1B）的16Gb DDR5 5600與8Gb DDR4，16Gb DDR5 6400也已進入送樣階段，TSV與DDP封裝技術同步完成工程驗證，新世代產品與製程佈局照計畫推進。

公司也同步優化DDR4與LPDDR4的產品組合，滿足客戶多元化需求，並在儲能與伺服器應用材料開發上持續精進。

展望下半年，南亞科看好市況持續改善，預期出貨量持續成長，市場庫存進一步去化，有望帶動營運績效明顯回升。