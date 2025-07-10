大立光Q2獲利大減84%「EPS僅7.73元」　林恩平認：匯損影響大

▲大立光董事長林恩平。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

光學鏡頭大廠大立光（3008）今（10）日舉行法說會，公布2025年第二季財報，受到新台幣急升衝擊，單季認列高達42.2億元匯損，拖累稅後淨利僅10.32億元，較第一季大減84%、年減77%，每股盈餘（EPS）降至7.73元，創下2012年第二季以來新低。

第二季大立光營收達116.73億元，季增4.6%；毛利率為53.6%，在新機種價格支撐下僅小幅下滑。不過，業外認列30.85億元損失，其中匯損達42.2億元，為單季獲利大幅滑落主因。累計上半年EPS為56.01元。

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董事長林恩平坦言，匯率影響營運「蠻大」，並指出新台幣升值對營收與毛利率均有明顯衝擊。不過，他也透露，第三季在新機拉貨帶動下，7月比6月好，8月又比7月更佳，傳統旺季效應可望支撐第三季營運動能。

針對產能與海外佈局問題，林恩平表示，目前產能已滿載，新廠規劃中，但「離開台灣做鏡頭是蠻難的」，海外設廠須考量勞工素質與土地取得等條件，目前仍在評估階段。

產品組合方面，第二季1000萬畫素鏡頭占比最高達50%至60%，2000萬畫素以上產品則占20%至30%，800萬畫素以下則占比不到一成，其餘則為其他等級鏡頭。

林恩平也提到，第二季曾受稀土原料出口管制影響，短期內一度無法出貨，不過目前狀況已排除，第三季出貨可望順利。他指出，大立光本身並未直接對美出貨，因此近期美國擬針對中國手機課徵關稅並未對公司造成實質影響。

展望後市，林恩平認為，新產品有助支撐毛利率表現，但仍須密切關注匯率變動與地緣政治因素。