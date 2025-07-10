康和期貨推出「期寶策略王」　程式交易新體驗

▲康和期貨推出「期寶策略王」。（圖／巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股期貨與國際市場快速波動的今日，「策略交易」這個詞彷彿已成為專業交易員的專利，康和期貨推出「期寶策略王」的交易工具，試圖改變這個現狀。它不是為專業程式交易員打造，而是主打讓一般投資人也能輕鬆建立策略、回測績效，甚至選出每日最值得操作的期貨商品，對期貨交易人來說，絕對是一項友善又實用的選擇。

康和期貨總經理王文浩指出，期寶策略王中，使用者可以針對同一個策略測試多種商品（如台指期貨、個股期貨、S&P500期貨、道瓊期貨、黃金期貨…），也可以針對同一個商品測試多個策略，系統會合併產出總體績效報表，包含淨利、勝率、最大回檔，幫助使用者更有效率地組出風險報酬比更加理想的組合策略。

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對有些投資人來說，交易靈感不是問題，但「怎麼實踐」才是重點。例如觀察到「當台指期跌破5日均線且成交量放大，隔日容易反彈」，但該怎麼把這個邏輯變成系統性策略？大多數人只能放棄，繼續憑感覺操作。

「期寶策略王」內建一個名為「策略大師」的模組，只要透過選單點選進出場條件，不用寫程式、不用背公式，三秒就能建立屬於自己的策略，並立即看到歷史績效。這對初學者而言，不只是降低學習門檻，也是一種練習邏輯與驗證判斷的實踐。

期寶策略王就是要讓交易這件事從憑感覺變成有邏輯，從策略建構、參數回測、商品選擇，到最後進入交易送單，這套系統提供了初階交易者一個「低成本、自主學習」的起點。對於想從手動交易邁入更理性操作方式的投資人來說，期寶策略王也許提供了一條從散戶到策略化思維者的中間橋樑，策略交易不再只是高門檻的專業選項，而是透過「期寶策略王」就能輕鬆實現。