國內4大航空上半年營收寫新高！　6月僅星宇年月雙增

▲星宇航空。（圖／星宇提供）

記者高兆麟／台北報導

我國四家航空業者今（10）日同步公告6月營收，單月營收都較5月增加，但僅星宇航空（2646）較去年同月成長；不過累計今年上半年，4家航空公司合併營收都寫下同期新高。

長榮航6月合併營收為185.43億元，月增1.4％、年減4.51％；累計今年上半年合併營收為1102.5億，年增2.76％，創下歷年同期新高。

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長榮航表示，6月的客運市場雖逐步進入暑假旺季，但受關稅議題及國際局勢動盪影響，旅客在休閒旅遊消費上採觀望態度，訂位表現初期走緩，然而隨出發日臨近，訂位量逐漸升溫，歐美長程線因傳統旺季帶動，載客率接近9成，東北亞、東南亞航線在親子旅遊需求推升下，也達8成以上

貨運部分，受惠於美中雙邊關稅政策放緩，帶動中國空運出口需求回溫，同時台灣AI伺服器及半導體設備、東南亞服飾與電子零組件量能穩定，長榮航空將持續充分運用貨機及客機腹艙運能，並適時調整貨機機隊運力配置，整體貨運營穩定增長。

華航6月合併營收為168.92億元，月增1.64％、年減3.82％；累計今年上半年合併營收為1040.62億元，年增5.24％，刷新歷年同期紀錄。

華航指出，客運進入暑假旅遊旺季，除傳統度假航點如峇里島、沖繩等需求旺盛，今年在東南亞的吉隆坡、檳城及紐澳的雪梨、布里斯本也特別表現強勁，預估載客率可達9成；東北亞方面同樣受旅客青睞，除日本航線，南韓的首爾、釜山亦是熱門旅遊地點。

貨運方面，6月適逢第二季末，且臨近美國關稅寬限期大限，廠商避免後續關稅增加提前出貨，間接助益各地飛往美國的貨運市場，加上Al伺服器、半導體設備、汽車材料、鮮活蔬果等空運供貨持續增加，使得6月整體貨運營收表現持穩。

星宇航空6月合併營收為37.55億元，月增10％、年增22％。累計今年上半年總營收為219.64億元，年增34.48％，創歷年同期新高。

星宇航空表示，6月雖輸美電商需求整體下滑，仍受惠於7月9日美國關稅展延截止前出貨潮、美洲輸亞生鮮蔬果銷況熱絡，以及東南亞鮮貨與一般貨品出貨動能強勁，短期貨運市場仍維持高熱度。

展望下半年，星宇航空看好台幣升值趨勢，將有助提升國人出國旅遊意願，尤以日本航點為首選，預期匯率優勢將進一步刺激旅客出國購物。

台灣虎航6月合併營收為12.71億元，月增1.86％、年減10.53％；累計今年上半年合併營收為84.54億元，年增2.92％，同樣寫下歷史新高。

台灣虎航指出，6月營收較去年同期衰退，主要是因為去年同期適逢端午連假，且6月中即出現旅遊潮，市場需求暢旺進而帶動收益旅客人數增加。

此外，台灣虎航也已公告2025年度現金股利發放時程，將於9月18日除息，預計在10月16日發放現金股利，每股配發6.05元，總配發金額達27.8億元。