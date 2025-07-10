港口資源分配合理性、船員工作未來性　海運界提建言

▲左起全國船聯會秘書長林沛樵、船務代理公會全國聯合會理事長黃啟洋、全國船聯會理事長蔡豐明、北市海運承攬公會理事長陳木枝、中華海員總工會理事長章烈忠、貨櫃儲運事業協會理事長林炯炘在航海節前夕記者會上。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

明(11)日是第71屆航海節，航海節籌備會今日舉辦的記者會，船務代理公會全國聯合會理事長黃啟洋指出，台灣資源有限，港區與市區發展的矛盾、客運與貨運的分配、風電與航行安全的衝突與基隆四接爭議，都有待好好解決。海員總工會理事長章烈忠則指出，學生上船工作意願低，需要加強海運人才培育配套，實施海陸輪調制度。

黃啟洋談到的還包括海運快遞、藍色公路連接、港區交通與數位化等問題，他以點到為止的方式，希望政府重視並解決相關問題，為未來航運發展建立完善環境。

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章烈忠則指出，目前船舶型態日益多元化與科技快速發展的趨勢下，加上海洋環境保護議題受到重視，海運產業正面臨全新的挑戰與轉型壓力。台灣船員人力在此背景下仍能維持穩定數量，已屬不易，然而從商船到風電作業船等多種船舶類型的崛起，對專業船員的需求不斷攀升。

政府應積極提出更多具體且全面的配套措施，以因應海事產業變遷與技術演進，尤其在海運人才的培育方面，更需政府與產業攜手合作，共同投入資源與規劃，才能確保我國在國際海運競爭中穩健前行。

他呼籲，從教育體系強化、實習與實務接軌、到職涯發展支持，都應有長遠規劃與政策引導；他也建議船公司都能像長榮、陽明那樣，透過海陸輪調制度，讓船船員也能兼顧家庭。

日本找專業人員到學校任教，台灣因教育制度限制，學校缺乏能傳授學生專業技術，並激勵學生上船意願的船長、輪機長等。全國船聯會理事長蔡豐明出身學術界，他指出每年培育出的約5百名學生，畢業後第一年約有300人上船，三年後剩100人，確實需要有親身經驗的船上高階來加強實務教育。