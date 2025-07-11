匯損陰霾暫化解！14家金控H1獲利2192億年減36%　一表看各家

▲富邦金上半年EPS 3.49元居金控獲利王。（圖／富邦金控提供）
記者巫彩蓮／台北報導
因應4月以來新台幣升值潮，金管會祭出3項「暫行措施」，加上股息收入進帳挹注，14家金控6月稅後獲利總和達638億元，上半年稅後獲利跨越2千億元，為2192億元，年減率36%，富邦金（2881）上半年稅後淨利513.4億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.49元，仍居金控獲利王，而國泰金（2882）、中信金（2891）都超過300億元，分居金控獲利第2、3名。
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新台幣兌美元4、5月大幅升值，累計升幅超過10%，壽險業海外資產評價造成不小衝擊，金管會也祭出暫行措施，壽險業者6月起適用並向金管會申請備查，第一是資本適足率（RBC）匯率採半年均價評價，第二為放寬責任準備金計提列入外匯準備金或是稅前盈餘。
富邦金申請新制富邦人壽增提存560億元外匯準備金，加上認列一次性未分配盈餘稅款約28億元之影響，富邦金自結稅後淨利118.5億元，扭轉5月虧損，累計上半年獲利為513.4億元，仍較2024年同期810.6億元，年減36%，每股稅後盈餘3.49元。
新光金公告增提了611億元的外匯價值準備金，6月終於轉虧為盈，單月稅後獲利16.7億元，累計上半年稅後虧損295億元，每股稅後虧損1.7元，為14家金控中唯一累計虧損。
相較2024年上半年稅後獲利，14家金控中僅有4家維持正成長，清一色是以銀行為主體金控，玉山金上半年稅後獲利167.5元，年增率近31.7%，華南金（2880）上半獲利116.82億元，年增4.16%，永豐金（2890）、第一金（2892）年增率分別3.88%、1.51%。
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