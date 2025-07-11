251萬人被錢香醒！9檔ETF今入帳 00919最有感

今(11)日將有9檔台股ETF配息入帳，預計共發放194.1億元現金股利，估251萬人一早被錢香醒，其中包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）、大華優利高填息30（00918）等基金規模皆在800億元之上，又以00919受益人逾130萬、平均可拿到9889元最多。

新新併終章！新光金下市最後交易日爆近20萬大量 外資大玩套利

擁有23年歷史、37萬股東的新光金（2888）將與台新金（2887）合併，14日下市走入歷史，今（11）日為下市前最後交易日，交易2小時爆近 20萬張大量，市場直言，近期包括外資、市場主力進行套利交易，包括新光金、台新金（2887）本周天天見大量。

台灣6月出口爆衝！謝金河曝「有憂也有喜」 列4大觀察重點

台灣6月出口飆533.2億美元，創單月，單季和上半年新高紀錄，財信傳媒董事長謝金河以「出口的半年報，告訴大家很多事」為題在臉書發文指出，從出口成績單來看，台灣有憂也有喜，點名緯創、緯穎、廣達與華碩等台灣的ICT產業成為大贏家，但塑膠，橡膠，金屬，機械，化學等傳統產業成「慘業」。

太陽能板遭颱風破壞傳滲毒污染養殖魚 能源署急澄清

颱風丹娜絲重創中南部沿海地區，連旭東公司執行的「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案」也未能倖免，設置於屏東外海的太陽能板浮台遭強風吹毀，部分殘骸順著洋流漂抵佳冬、枋寮等地沙灘，影響當地生態，引發外界關注。屏東縣政府昨（9）日表示，已要求旭東公司於48小時內完成清除作業，否則將依法開罰，並暫停其使用該海域權限為期三個月。針對外界關心的環境與養殖漁業安全，能源署也做出正式回應。

快訊／台股收盤上漲57.78點 台積電持平至1100

台股今（11日）開低走高，加權指數終場上漲57.78點，以22751.03點作收，漲幅0.25％，成交量3271.26億元。

航港局助高科大IGF Code進階訓練課程獲國際認證 助我航商綠色轉型

為緩解航商培育我國雙燃料船船員需求，繼今年4月航港局協助國立台灣海洋大學成功開設IGF Code進階訓練後，今年7月航港局再次協助國立高雄科技大學IGF Code進階訓練課程通過國際認證，南部首班公費班即將於11月17日開訓，有助於南部船員就近上課、持續加速國籍航商綠色轉型。

加油等等！ 國內汽油下周估降0.1~0.2元

雖國際油價上漲，但台灣中油持續啟動平穩措施，下周汽油估計降0.1~0.2元、柴油不調整或調降0.1元。

「荷包防守中」！ 一銀推防詐小粉獅限時免費動態貼圖

一銀持續深耕創意金融，深受民眾喜愛的「小粉獅」系列貼圖再升級，全新推出「保你平安用這組！小粉獅貼心守護你」動態貼圖限時免費開放下載，更首度納入「小心有詐」、「荷包防守中」等防詐提醒，結合日常用語如「我挺你」、「辛苦了」。

匯損陰霾暫化解！14家金控H1獲利2192億年減36% 一表看各家

因應4月以來新台幣升值潮，金管會祭出3項「暫行措施」，加上股息收入進帳挹注，14家金控6月稅後獲利總和達638億元，上半年稅後獲利跨越2千億元，為2192億元，年減率36%，富邦金（2881）上半年稅後淨利513.4億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.49元，仍居金控獲利王，而國泰金（2882）、中信金（2891）都超過300億元，分居金控獲利第2、3名。

快訊／台積電跌5元至1095 台股開盤下跌90點

美股4大指數全面收漲，台股今（11日）以22602.81點開出，指數下跌90.44點，跌幅0.4％。