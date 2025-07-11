母公司街口金融被查封！街口支付緊急發聲明：用戶服務皆穩定如常

▲街口支付。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

國內電支龍頭「街口支付」母公司街口金融科技公司，爆出36億元股權糾紛。事件引發關注，稍早街口支付在臉書上發布聲明，「街口支付所有業務、財務流程，皆依照相關法規與公司的管控機制執行，與母公司目前所面對的民事程序並無關聯」，強調用戶服務、店家合作都穩定如常。

國內電支龍頭「街口支付」母公司街口金融科技公司，以36億元出售4成股權給泰山公司，台北地方法院判決交易無效，須返還交易款，並准泰山假執行；法院依據泰山公司聲請，今天下午2點半由員警陪同前往台北市長安東路2段街口金融科技公司總部，針對36億元債權執行查封。

[廣告]請繼續往下閱讀...

街口金融科技公司是全資主導「街口支付」的母公司，如今遭法院執行查封，甚至可能被債權人泰山公司進一步聲請拍賣，此事是否影響街口支付658萬用戶的權益，引起各界關注。

稍早街口支付發布聲明，強調「街口支付為獨立經營的子公司，且為受金管會所監管之電子支付機構，擁有完整的經營團隊、自主的公司治理架構與嚴謹的內控制度，所有的代理收付款項及儲值餘額皆受到 100% 的信託保障，用戶、店家權益絲毫不損」。

街口支付也指出，「街口支付所有業務、財務流程，皆依照相關法規與公司的管控機制執行，與母公司目前所面對的民事程序並無關聯。本公司營運、財務、用戶、店家權益皆不受影響，所有用戶服務、店家合作皆穩定如常」。