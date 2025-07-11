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航港局助高科大IGF Code進階訓練課程獲國際認證　助我航商綠色轉型

▲圖為國立高雄科技大學IGF Code進階訓練課程所需使用之模擬機。（圖／航港局提供）

▲圖為國立高雄科技大學IGF Code進階訓練課程所需使用之模擬機。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

為緩解航商培育我國雙燃料船船員需求，繼今年4月航港局協助國立台灣海洋大學成功開設IGF Code進階訓練後，今年7月航港局再次協助國立高雄科技大學IGF Code進階訓練課程通過國際認證，南部首班公費班即將於11月17日開訓，有助於南部船員就近上課、持續加速國籍航商綠色轉型。

因應IMO規範及2050淨零排放政策，我國航商陸續訂購LNG或甲醇等雙燃料船，根據STCW公約規範，於雙燃料船服務之船員需事先完成「國際船舶使用氣體或其他低閃點燃料安全章程(IGF Code)」專業訓練，包含基本訓練及進階訓練。

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航港局表示，為全面補足南北航商培育我國雙燃料船船員需求，今年4月即協助國立高雄科技大學提送IGF Code進階訓練課程予比利時審查，7月終獲認可，已督促國立高雄科技大學做好開班準備，培訓通過者將可增加就業機會，至LNG或甲醇等雙燃料船上服務，同時，也加速國籍航商綠色轉型。

航港局進一步說明，依照國立高雄科技大學IGF Code進階訓練課程規劃，上課天數5天，每班開課人數為12人，預計11月17日至21日正式開班，呼籲有訂購雙燃料船航商及有意願參加IGF Code進階訓練課程的船員，儘早完成訓練，相關開課訊息可向高科大洽詢，聯絡電話：(07)8100888 分機 25913、25910、25914。

關鍵字： 航港局高科大IGFCode進階訓練

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