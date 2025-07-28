急用、換車、留學都免煩惱！凱基信貸超低月付讓你「輕鬆借、無痛還」帳單來了也不怕

▲暑假想換台車，載著全家大小輕鬆「趴趴造」，透過凱基銀行10年期信貸專案，就不怕被帳單追著跑！（圖／凱基銀行提供，下同）

財經中心／綜合報導

暑假旅遊旺季來襲，花錢的地方也變多了。想換車帶全家出遊、孩子海外留學開銷壓力大、廚房衛浴想要重新裝潢，甚至還想偷偷為自己安排一場放鬆療癒的獨旅，這些通通都需要資金後援！更別說，過去累積的多筆貸款、卡費壓力山大，也讓不少人考慮「整合債務」、「轉貸減壓」來爭取更好條件。凱基銀行看準暑假旺季與家庭支出需求，提供「10年期信貸專案」，借100萬每月還款免萬元，讓你輕鬆支應生活大小事，無論是夢想清單還是現實開銷，都能一步到位！

相比7年期信貸，凱基「10年期信貸」讓你每月省更多

生活、夢想不打折

活用資金方式愈來愈多，「懂得跟銀行借錢」已不再是財務壓力的象徵，而是聰明分配資金、靈活調度生活資源的理財方式之一。不過，要借得安心、還得輕鬆，最重要的是，「月付金」是否符合自身還款能力，別讓每個月的帳單壓得你喘不過氣！！凱基銀行推出的「10年期信貸專案」，就是針對這項痛點所設計。與市面上常見的7年期信貸相比，凱基銀行主打「最長可貸10年」、「開辦費0元起的彈性方案」，更進一步在「月付金」上做出有感差異，相較於他行普遍的7年期信貸，凱基銀行祭出「超低月付」，要讓客戶的月繳負擔變得更輕鬆。

免費試算：https://pse.is/7w62le

以貸款金額100萬元、年利率2.88%為例，他行7年期信貸每月需繳13,159元，但選擇凱基銀行的10年期方案，每月只需繳9,601元，不到萬元的月付金，等於每月立即省下超過3,500元，相當於減少約30%的月繳負擔，讓資金規劃更靈活。省下來的3,500元，每月能出一筆「投資自己」的預算，不論是報名健身房課程、購買線上學習、安排每月一次的療癒按摩，甚至是存起來當作旅遊基金。每個月多一點餘裕，不僅能讓生活更貼近理想，也能為未來鋪展更多可能與選擇！

依凱基銀行十年期信貸活動網頁計算：https://pse.is/7w62le

急用也不慌！

「免跑分行、免找保人」24小時不打烊的資金應援

除了規劃內的大筆支出，生活中總有些突如其來的急事，像是房子突然漏水、家人臨時住院，這些從沒寫進預算表的開銷，總在措手不及的時候發生，更可能讓荷包瞬間見底。面對這種「來不及等、也不能等」的時刻，資金的即時支援變得重要。

為了提供更便利的服務，凱基銀行也提供了24小時不打烊的超快速數位化申請流程，只要透過手機、平板或電腦，不用親跑分行、不用找保人，更不用大費周章準備一堆資料，線上3步驟即可快速申請，立約後最快5分鐘便能完成撥款，讓需要急用錢的當下，不再匆忙擔憂讓資金調度更即時、更安心，成為客戶隨時都能依靠的財務後盾。

找回自己的理財節奏

多筆貸款、卡債壓力大，「轉貸整合」幫生活鬆綁！

無論是想幫自己與家人規劃更從容的生活，或是在緊急時刻需要最實在的應援，聰明善用信貸機制，讓銀行成為夢想成真的秘密武器。尤其對於有多筆貸款在身、信用卡循環利息高額的族群來說，此時選擇轉貸整合，可望在「降利率、延年限」的緩衝下，減輕每月的還款負擔，進而緩解財務壓力。

以凱基銀行信貸方案為例，在資金運用上提供多項彈性選擇，亦可作為財務重整時的參考選項。透過適合自身的信貸工具，不僅有機會重新安排理財節奏，也能讓日子回到舒適的平衡點。