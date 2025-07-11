街口支付爆停用潮！金管會發聲用戶資金受保護　「100%交付信託」

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

街口支付母公司街口金科與泰山（1218）爆發民事交易訴訟，事情波及子公司街口支付，全國電子、PChome、MOMO等業者發出停用通知。金管會今（11）日表示，街口支付昨（10）日已通報重大偶發事件，最晚7月21日前提書面報告，街口支付收取的用戶資金依規定需100%交付信託銀行保管，信託專戶資金不受影響。

街口金科與泰山有民事訴訟官司，北院昨天前往查封街口金科但無結果，事件引發街口支付用戶、往來業者不安，街口支付今日召開記者會說明，公司本身為依法設立之專業機構，所有財務與營運皆獨立於母公司之外，無任何交叉帳戶或資金流動；至於，外界關心的36億元資金流向，街口支付強調該資金與電子支付業務無關， 公司內部帳務與信託金流依規作業，清楚分明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

街口支付總經理范庭甄引述《電子支付機構管理條例》之21條規定，所有用戶資金均依法委託信託銀行獨立管理，完全隔離於任何商業糾紛之外，該制度受到金管會長期監督，任何提領、轉帳、儲值皆照常運作。

金管會提出相關說明，街口支付母公司街口金科交易糾紛為民事案件，昨日街口支付通報街口金科查封一事，最晚在7月21日要提書面報告說明。

按照電子支付機構管理條例，所有電子支付機構所收取的用戶資金，都要100%交付信託銀行保管，因此，街口支付本身的財產跟用戶資金所存的信託專戶具有隔離效果，信託專戶資金不會受到影響。