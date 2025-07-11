快訊／Momo、PChome恢復街口支付！金管會掛保證：用戶資金全信託

▲街口支付母公司涉訟遭查封，金管會說明，用戶資金交由信託銀行保管，不受影響。（圖／記者楊絡懸攝）

記者閔文昱／綜合報導

街口支付母公司「街口金融科技」因與泰山企業間的股權投資糾紛，日前遭法院查封資產，波及旗下電子支付子公司，引發市場關注與多家電商平台暫停街口支付服務。對此，金融監督管理委員會今（11日）正式出面說明，強調街口支付屬受監管之電支機構，用戶資金依法全數交付信託銀行管理，與公司資產隔離，資金安全無虞。

金管會指出，街口支付已於7月10日依規定向銀行局通報重大偶發事件，並對外澄清其資金狀況。根據《電子支付機構管理條例》，所有用戶儲值金均需交由受託銀行設立信託專戶獨立保管，與母公司財務徹底切割。街口支付也需每月向金管會申報資料，並委託會計師查核，確保帳務健全。

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為掌握最新狀況，金管會11日已派員至街口支付實地了解營運情形與金流狀況，雖有觀察到當日儲值金餘額略有下降，但未透露具體金額，並強調將持續監控是否出現「擠兌」現象。金管會重申，「街口支付的信託帳戶獨立運作，金流受保護，用戶資金不會因母公司涉訟而受損。」

▲金管會晚間針對街口股權爭議做出正式說明。（圖／記者湯興漢攝）

事件爆發後，momo購物、PChome 24h購物、遠傳 Friday 等大型電商平台一度宣布暫停街口支付交易，造成市場恐慌。不過在金管會說明信託制度後，momo 與 PChome 分別於今日傍晚宣布恢復街口支付服務，並表示將持續依主管機關與市場狀況靈活調整。

街口支付今日召開記者會表示，公司依法獨立設立，與母公司帳務分離，信託資金運作正常。總經理范庭甄援引法規說明，所有用戶儲值金皆依法由信託銀行管理，儲值、提領、轉帳皆照常運作。街口也呼籲合作通路、用戶與公益團體無須過度擔憂，目前系統運作與交易已逐步恢復穩定。

金管會最後強調，將持續掌握街口支付後續動態，必要時採取相關監理措施，確保用戶權益不受任何外部法律糾紛影響。街口支付也重申，將全力與主管機關、合作夥伴緊密配合，確保平台穩定與用戶安全為最優先。