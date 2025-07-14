00961成「人氣王」！受益人單周暴增逾18％　7/15前卡位除息行情

▲債券示意圖。（圖／路透社）

記者錢雅慧／綜合報導

富蘭克林華美投信FT臺灣永續高息（00961）7月首配息亮眼，初估每單位配發0.115元，以周二（7/8日）收盤價計算，年化配息率逾15%，隨著上周公布配息後，單周受益人數跳增逾18%，與其他5檔同樣本月除息且年化配息率逾6%水準相較，受益人數增幅遙遙領先，成為「人氣王」，想要跟進享高配息，可把握最後今（7/14）、明（7/15）兩日買進！

7月份有26檔台股ETF除息，除元大台灣價值高息（00940）除息日落在10日以外，其餘多在本月初公布配息，除息日落在7月15日至7月24日之間，比較年化配息率逾6%的6檔，在公布初配息首周，以00961受益人數增幅最大，達到18.5%，其次是聯邦台精彩50（009804）也有雙位數增長，至於其他4檔卻見受益人數呈現單周下滑。

00961自7月1公布上市掛牌首配息之後，7月2日至7月8日5個交易日交投熱絡，7月2日單日成交量飆上逾8230張，較前一個交易日大增862%，而之後日日交易量均破萬張，7月7日單日成交量破1.5萬張，挑戰去年10月初才掛牌歷史記錄，也顯見高配息吸引爆棚買氣。

投資專家指出，00961首配亮眼除因累積上市以來可觀現金股息及資本利得，替投資人帶來較豐厚的回報外，首配之前換股展現精準的選股策略，長榮（2603）和陽明（2609）分別佔其持股1、2位，這兩檔航運巨頭的高殖利率，為00961注入強勁配息動能。

富蘭克林華美投信旗下除00961外，包括「FT投資級債20+（00982B）」及「FT臺灣Smart（00905）」將分別配發每股0.052元及0.1元，以7月8 日收盤價計算，年化配息率分別達6.81%及2.9%，3檔都訂於7月16日除息交易，8月8日為股息入帳日。