台灣對等關稅將出爐　法人估指數區間22000～23000點

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

上周美國總統川普連發關稅訊息，市場卻不再受其影響，台股開低走高，穩中透堅，步步為營，永豐投顧認為，靜待台灣、歐盟關稅揭曉，倘若股價出現波動，則是進場機會，選股範圍收窄到唯有AI概念，但各家公司業績或有起伏，建議在AI題材上廣泛布局，預估指數區間22000～23000點。

對等關稅重啟，日本、南韓關稅落在25%，兩國股市表現平穩，似乎關稅的議題也不再衝擊市場。事實上，股市主要的推力來自美國，S&P 500與NASDAQ一周漲幅雖有限，但卻連創歷史新高，激勵市場信心，特別是輝達市值達到4兆新巔峰，對台灣、南韓股市起引導作用。

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上周川普公布了對日韓的關稅，雖然相當高的25%，但是如果各國都是20%左右的水準，則貿易對手間反而沒有差別，所以股市沒有驚嚇，南韓股市還創新高，不過歐盟的關稅尚未公布，且歐洲各國與美國的貿易品項不同，恐怕會出現較大爭議。

上周美股續創新高，主要焦點回到輝達，7/10輝達市值正式突破4兆美元，單單靠AI晶片就成為市值王。同時各CSP巨頭對於人才展開激烈爭奪，主要人才的挖角簽約金達到1億美元以上，以上都證明AI資本投資沒有想像的冷卻，所以不能停下腳步。

台股進入7月後指數進展趨緩，基本上在23000點關前徘徊是利空也不能打破多頭22000點防線，上周市場處變不驚，只是投資人等待逢低加碼，而且營收公布後個股強弱出現調整，但多頭穩占優勢。