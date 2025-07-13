CNN爆台灣遠洋漁船涉虐外籍移工　「手指斷不能返航」

▲外籍漁工在遠洋漁船上的勞安問題成為國際媒體焦點，圖為示意照，非指當事漁船。（圖／ ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／綜合報導

台灣外籍移工在遠洋船隻上的勞權問題再度受到國際重視。美國有線電視新聞網（CNN）今（13）日報導，多名移工痛訴台灣遠洋漁船不人道待遇，有38歲印尼移工湯科達（Silwanus Tangkotta，音譯）指控去年工作時手掌重傷，船長卻以捕撈量不足為由拒絕返航，他只能靠指甲剪與牙籤自行剔除外露骨頭，忍痛強撐1個多月才終於返回台灣就醫。

報導指出，由於延誤醫療，湯科達回台就醫後已失去兩根手指，並在未獲補償下，資方更以「合約工作期滿」解僱他。

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《CNN》指出，台灣擁有全球第二大遠洋捕魚船隊，為包括美國和歐洲在內的全球超市供應鮪魚、魷魚和其他海鮮，被推崇為亞洲自由主義和人權的燈塔，是一個充滿活力的民主國家，在平等方面擁有相對良好的記錄——例如，它是亞洲僅有的三個同性婚姻合法化的司法管轄區之一。

但其對待移徙勞工的方式正受到國際社會日益嚴格的審查，引發了人們對其實踐這些價值觀的質疑。

2020年以來，美國勞工部門將台灣遠洋漁業列為有強迫勞動跡象的行業，並強調了諸如欺詐性招聘、剋扣工資、肢體暴力和極端工作時間等問題。

台灣漁業署在給《CNN》的聲明中表示，美國勞工部的報告基於非政府組織提供的「未經核實」的信息，並將移徙漁民描述為台灣漁業的「重要夥伴」。台灣是「少數」已「實施具體漁業與人權行動計畫」的司法管轄區之一。

台灣勞動部則指出，正與台灣漁業署合作，「務實維護遠洋移徙漁民的權利，並協助加強相關保護措施」。

報導指出，由於遠洋漁民的勞動規則與外籍勞工不同，他們不受《台灣勞動基準法》的保護，這意味著他們缺乏其他人享有的加班費和醫療保險保障。外籍勞工被告知船上會有10名船員，但實際上只有4名，而且他們必須長時間工作，甚至擔心工作不靈活，不准外籍移工在工作時穿救生衣。