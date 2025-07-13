一戶都不能少！9600戶待復電　集中嘉義、台南

▲台電復電工程邁入倒數階段，搶修人員畫夜持續作業，全力衝刺最後一哩路。（記者林東良翻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

丹娜絲颱風襲台造成全台近2500根電線桿斷桿，台電經過7天搶修，至今（13）日下午4點仍停電戶數首次降至萬戶以下，達9600戶，雖然復電率已超過99.04%，但台電強調「一戶都不能少」，雖然線路末端馳援難度更高，仍會持續修到100%復電為止。

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▲台電復電公告。（圖／翻攝台電）

依照台電公告，丹娜絲颱風下全國曾經停電用戶數達99萬7561戶，目前已修復用戶數高達98萬7961戶，尚餘9600戶集中在台南市、嘉義縣兩地，各有5725戶與3875戶待復電。

台南市待復電的行政區包括：學甲區（982戶，其中光華里、中洲里、秀昌里皆逾200戶以上，光華里有466待復電）、七股區（852戶，集中十份里、大埕里與鹽埕里）、北門區（723戶）、下營區（597戶）、佳里區（567戶）、鹽水區（443戶）、將軍區（338戶）、白河區（270戶）、東山區（263戶）、麻豆區（239戶）、後壁區（149戶）、六甲區（109戶）與柳營區（41戶）。

嘉義縣則有12行政區轄內有風災待復戶，包括：義竹鄉（1216戶，包括東過村、新富村、平溪村、頭竹村待復電戶數皆逾百戶）、布袋鎮（878戶，多集中復興里、新岑里、新民里，3里待復電戶數皆逾200戶）、六腳鄉（741戶）、朴子市（378戶）、鹿草鄉（150戶）、東石鄉（130戶）、中埔鄉（88戶）、水上鄉（83戶）、新港鄉（67戶）、竹崎鄉（60戶）、梅山鄉（57戶）與太保市（27戶）。