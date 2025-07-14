黃仁勳主權AI世界佈道會大成功　台廠伺服器訂單爆量急蓋廠＋租廠

▲輝達執行長黃仁勳親自出席緯創尾牙，展現好交情。（圖／方萬民攝）

圖文／CTWANT

7月10日，晶片龍頭輝達（NVIDIA）股價飆上164.1美元，收盤市值正式突破4兆美元大關，成為史上第一，幫輝達造伺服器的好朋友緯創（3231）不遑多讓，6月25日收在125.5元創近期新高，單日成交暴量12萬張，吸金破百億元，至截稿時7月11日收在119.5元。

緯創可說是輝達的「患難之交」，早在2017年，緯創就幫著訂單不多的輝達生產伺服器，隨著輝達一路技術超前，訂單火速拉升，新竹縣的湖口廠早就不敷使用。6月19日緯創位在新竹縣竹北市的全球營運總部開幕時，總經理林建勳說，因為訂單一直追加，老的湖口廠停不下來，新的美國德州廠明年量產，「伺服器市場未來一年都會很強勁。」

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林建勳還加碼透露，「這個（竹北總部）工廠當時蓋的時候，本來預計能讓湖口廠退役，沒想到還沒蓋完，就已預見到訂單會填滿，前一陣子我們把隔壁聯發紡織的廠都租下來了，因為我們知道這個廠，可能很快就會不夠。」

究竟訂單如何爆量？身為代工廠的緯創不能洩密。不過，今年初輝達執行長黃仁勳出席緯創辦尾牙時，與遠在湖口廠加班員工現場連線、大發紅包，就樂喊「接下來會是一個大好年。」竹北新廠開幕時，黃仁勳更在祝賀影片裡吐露了一段驚人數字：「緯創全球七座工廠、約七千名員工，每季生產24萬台含有Blackwell的電腦，這不僅是製造，更是對工藝的極致表現。」

▲美國總統川普率領的AI天團出訪中東，黃仁勳站前排。（圖／美聯社）

事實上，全球湧入台灣供應鏈的淹腳目訂單，正是來自「AI教父」黃仁勳啟動的主權AI全球佈道大會。他今年世界跑透透，接觸總統級人物，也圓滿取得大量訂單，除了美國本土，5月中東、6月歐洲，未來都要蓋大量的AI工廠，這讓台廠供應鏈大進補。

除了緯創能吃下大單，黃仁勳在5月的台灣之行，多次提醒他的兆元宴夥伴，「我們將在台灣、在美國，在全世界建造AI超級電腦，而且越建越多，台灣將會變得非常忙碌。」

這場主權AI軍備競賽來的飛快。成軍32年的輝達，從設計遊戲繪圖晶片GPU起家，近十年隨AI發展需求，切入AI伺服器處理器，將GPU賣給美國雲端服務商巨頭，包括微軟、Google、亞馬遜、Meta等，近三年ChatGPT等大型語言模型陸續問世，從訓練到推理，從雲端到地端，使AI應用得以進入日常生活，成為像水、電一樣普及的基礎設施。

去年在杜拜召開世界政府峰會時，黃仁勳公開說，每個國家都有必要建立自己的AI基礎設施，因為數位技術對政治、經濟、文化、軍事甚至社會趨勢等領域影響力越來越大，「你們不能讓其他人來做這些事。」這場登高一呼，吹起主權AI軍備競賽號角。

▲緯創資通竹北新廠6月開幕，訂單已經快滿了。（圖／中時報系資料照）

而今年5月，美國總統川普領著科技大老闆們拜訪中東，第一站沙烏地阿拉伯就談成兩國史上最大規模商業協議，光是AI領域就超過千億美元，輝達未來五年將出售數十萬顆AI晶片給沙國建立主權AI，第一階段就有1.8萬顆GB300晶片。

不到一個月，輝達再攻下歐洲。黃仁勳6月11日在法國巴黎「VivaTech 2025科技展」上宣布，未來兩年內，歐洲各國將陸續設立20座AI工廠，包括政府、企業都是大戶，且多個超大型資料中心規模是超過1吉瓦的容量，有望躋身全球最大規模。輝達也將在德國設立一座結合AI與機器人技術的工業用AI雲端平台，將搭載1萬顆GPU。

當川普2.0的關稅戰在台灣投下震撼彈，黃仁勳五月來台時老神在在，還對焦慮的媒體打雞湯說，「台灣對於世界科技和電子產業至關重要」，因為AI、全球電子產業將再成長10倍，未來很長一段時間內會保持強勁的需求，「我希望台灣永遠繁榮昌盛，沒有理由台灣不會。」的確，輝達正與77個國家合作開發AI生態系統，全要靠兆元宴夥伴來幫襯。

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