ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

黃仁勳主權AI世界佈道會大成功　台廠伺服器訂單爆量急蓋廠＋租廠

輝達執行長黃仁勳親自出席緯創尾牙，展現好交情。（圖／方萬民攝）

▲輝達執行長黃仁勳親自出席緯創尾牙，展現好交情。（圖／方萬民攝）

圖文／CTWANT

7月10日，晶片龍頭輝達（NVIDIA）股價飆上164.1美元，收盤市值正式突破4兆美元大關，成為史上第一，幫輝達造伺服器的好朋友緯創（3231）不遑多讓，6月25日收在125.5元創近期新高，單日成交暴量12萬張，吸金破百億元，至截稿時7月11日收在119.5元。

緯創可說是輝達的「患難之交」，早在2017年，緯創就幫著訂單不多的輝達生產伺服器，隨著輝達一路技術超前，訂單火速拉升，新竹縣的湖口廠早就不敷使用。6月19日緯創位在新竹縣竹北市的全球營運總部開幕時，總經理林建勳說，因為訂單一直追加，老的湖口廠停不下來，新的美國德州廠明年量產，「伺服器市場未來一年都會很強勁。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林建勳還加碼透露，「這個（竹北總部）工廠當時蓋的時候，本來預計能讓湖口廠退役，沒想到還沒蓋完，就已預見到訂單會填滿，前一陣子我們把隔壁聯發紡織的廠都租下來了，因為我們知道這個廠，可能很快就會不夠。」

究竟訂單如何爆量？身為代工廠的緯創不能洩密。不過，今年初輝達執行長黃仁勳出席緯創辦尾牙時，與遠在湖口廠加班員工現場連線、大發紅包，就樂喊「接下來會是一個大好年。」竹北新廠開幕時，黃仁勳更在祝賀影片裡吐露了一段驚人數字：「緯創全球七座工廠、約七千名員工，每季生產24萬台含有Blackwell的電腦，這不僅是製造，更是對工藝的極致表現。」

美國總統川普率領的AI天團出訪中東，黃仁勳站前排。（圖／美聯社）

▲美國總統川普率領的AI天團出訪中東，黃仁勳站前排。（圖／美聯社）

事實上，全球湧入台灣供應鏈的淹腳目訂單，正是來自「AI教父」黃仁勳啟動的主權AI全球佈道大會。他今年世界跑透透，接觸總統級人物，也圓滿取得大量訂單，除了美國本土，5月中東、6月歐洲，未來都要蓋大量的AI工廠，這讓台廠供應鏈大進補。

除了緯創能吃下大單，黃仁勳在5月的台灣之行，多次提醒他的兆元宴夥伴，「我們將在台灣、在美國，在全世界建造AI超級電腦，而且越建越多，台灣將會變得非常忙碌。」

這場主權AI軍備競賽來的飛快。成軍32年的輝達，從設計遊戲繪圖晶片GPU起家，近十年隨AI發展需求，切入AI伺服器處理器，將GPU賣給美國雲端服務商巨頭，包括微軟、Google、亞馬遜、Meta等，近三年ChatGPT等大型語言模型陸續問世，從訓練到推理，從雲端到地端，使AI應用得以進入日常生活，成為像水、電一樣普及的基礎設施。

去年在杜拜召開世界政府峰會時，黃仁勳公開說，每個國家都有必要建立自己的AI基礎設施，因為數位技術對政治、經濟、文化、軍事甚至社會趨勢等領域影響力越來越大，「你們不能讓其他人來做這些事。」這場登高一呼，吹起主權AI軍備競賽號角。

緯創資通竹北新廠6月開幕，訂單已經快滿了。（圖／報系資料照）

▲緯創資通竹北新廠6月開幕，訂單已經快滿了。（圖／中時報系資料照）

而今年5月，美國總統川普領著科技大老闆們拜訪中東，第一站沙烏地阿拉伯就談成兩國史上最大規模商業協議，光是AI領域就超過千億美元，輝達未來五年將出售數十萬顆AI晶片給沙國建立主權AI，第一階段就有1.8萬顆GB300晶片。

不到一個月，輝達再攻下歐洲。黃仁勳6月11日在法國巴黎「VivaTech 2025科技展」上宣布，未來兩年內，歐洲各國將陸續設立20座AI工廠，包括政府、企業都是大戶，且多個超大型資料中心規模是超過1吉瓦的容量，有望躋身全球最大規模。輝達也將在德國設立一座結合AI與機器人技術的工業用AI雲端平台，將搭載1萬顆GPU。

當川普2.0的關稅戰在台灣投下震撼彈，黃仁勳五月來台時老神在在，還對焦慮的媒體打雞湯說，「台灣對於世界科技和電子產業至關重要」，因為AI、全球電子產業將再成長10倍，未來很長一段時間內會保持強勁的需求，「我希望台灣永遠繁榮昌盛，沒有理由台灣不會。」的確，輝達正與77個國家合作開發AI生態系統，全要靠兆元宴夥伴來幫襯。

延伸閱讀
台灣chip全球瘋2／歐洲計程車司機都點讚　捷克教授告訴學生：學半導體只能去台灣
私校退場放生1／亞太學院找不到人接手　教育部甩鍋挨批擺爛
原始連結

關鍵字： 周刊王黃仁勳AI

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【副市長面前下跪】女大生畢典控空大教授性騷！

推薦閱讀

高雄電池廠爆炸釀14傷　母公司台泥3大聲明「有投保、全力應變」

高雄電池廠爆炸釀14傷　母公司台泥3大聲明「有投保、全力應變」

台泥集團（1101）旗下三元能源科技位於高雄的鋰電池廠今（11）日驚傳爆炸意外，台泥今日也發布聲明表示，對於本次事故所造成的社區驚擾與市民不安深感抱歉，未來將全面配合主管機關落實後續監管與作業優化，持續提升作業安全與社會責任，另外也指出，三元能源科技已完成相關保險投保，相關損失正進一步確認中。

2025-07-14 11:04
中信金翻紅填息逾3成　成交量逾5萬張居后座

中信金翻紅填息逾3成　成交量逾5萬張居后座

擁有近58萬股民的中信金（2891）於今（14）日除息，每股配發2.3元現金，為史上新高，股息總額估達452.03億元，除息參考價為41.54元，以41.54元小低盤開出後，九點半過後翻紅，最高來到42.4元，填息幅度超過37.39%，截至10點45分，成交量達5.2萬張，居成交排名第2大，僅次於台新金（2887）。

2025-07-14 10:48
威力彩花800元包牌注注中獎爽抱17.53億　幸運兒過冷靜期未現身

威力彩花800元包牌注注中獎爽抱17.53億　幸運兒過冷靜期未現身

今年6月26日威力彩36期連槓在彩迷花800元精準包牌下終結，中獎人可獨得頭獎、7注貳獎共17.53億元彩金，不過台彩透露，幸運兒經過14天中獎冷靜期至今都還沒現身兌獎，仍呼籲中獎人把握時間領錢。

2025-07-14 10:18
台泥三元能源高雄廠爆炸遭勒令停工　股價一度挫逾3%

台泥三元能源高雄廠爆炸遭勒令停工　股價一度挫逾3%

台泥集團（1101）旗下三元能源科技位於高雄的鋰電池廠今（11）日驚傳爆炸意外，實際原因與財務損失尚待釐清，事故發生後市場信心動搖，台泥股價早盤一度重挫逾3%，最低來到22.9元，隨後跌幅收斂，盤中呈現震盪走勢。

2025-07-14 10:39
700萬人受惠！綜所稅大減　明年4調整看得到

700萬人受惠！綜所稅大減　明年4調整看得到

700萬綜所稅申報戶減稅好康來了！受到物價漲幅達標影響，明年度綜所稅免稅額、標準扣除額、薪資所得及身心障礙特別扣除額、綜所稅課稅級距等4大課稅制度將因應調整。

2025-07-14 08:46
相隔12年　光明海運終於提出造兩艘6.4萬噸超輕便型散裝船計畫

相隔12年　光明海運終於提出造兩艘6.4萬噸超輕便型散裝船計畫

陽明海運旗下的光明海運，自2013年訂造2+2艘6.3萬噸的超輕便型散裝船之後，未再訂造新船，由於公司已經連續4年獲利，在現任董事長蔡豐明支持下，將於近期向母公司提出訂造兩艘6.4萬噸超輕便型散裝船計畫，且可能依舊是2+2模式，也就是外加兩艘選擇權。

2025-07-14 07:00
川普施壓聯準會換主席！比特幣衝破12萬美元新高　今年來漲逾28%

川普施壓聯準會換主席！比特幣衝破12萬美元新高　今年來漲逾28%

受到美國總統川普向聯準會（Fed）施壓降息，並揚言換掉聯準會主席鮑爾的消息影響，比特幣今（14）日盤中再度刷12萬美元新高，新台幣計價商品也衝過350萬元同樣破紀錄，今年來漲幅超過28%，勝過黃金的25%。

2025-07-14 12:09
美元轉弱勢　法人：歐洲非投資等級債券具中長線配置價值

美元轉弱勢　法人：歐洲非投資等級債券具中長線配置價值

高利率循環即將告終之際，固定收益資產成為資金再配置的焦點，尤以非投資等級債券再度吸引市場目光。歐洲資產管理領導品牌歐義銳榮基金由第一金投信總代理，歐義銳榮指出，歐洲非投等債市場受惠於通膨放緩與企業體質轉強，在2025年呈現資金淨流入與技術面改善的雙重利多，整體投資吸引力持續提升。

2025-07-14 11:50
中日「搬不走的近鄰」　前閣揆：美加墨關係也適用

中日「搬不走的近鄰」　前閣揆：美加墨關係也適用

中共常委兼副總理何立峰，七月中旬訪日時，對自民黨幹事長講了一句看似普通卻值玩味的話：中日是搬不走的近鄰。搬不走的近鄰，可以做正面解釋，也可以做負面看待！遠親不如近鄰說的是前者，惡鄰纏身不散指的是後者，就看彼此如何互處。

2025-07-14 11:47
佳冬浮台爭議　謝金河：在野黨利用颱風攻擊光電業

佳冬浮台爭議　謝金河：在野黨利用颱風攻擊光電業

丹娜絲颱風從嘉義布袋登陸，重創南台灣，旭東環保（1343）在屏東佳冬設置的離岸太陽光電設備遭吹倒四散引發爭議，財信傳媒董事長謝金河今（14）日以「秀才遇到兵」、「在野黨利用颱風攻擊」形容光電業窘境。

2025-07-14 11:22

讀者迴響

熱門新聞

威力彩花800元包牌注注中獎爽抱17.53億　幸運兒過冷靜期未現身

獨／中信銀73萬數位存戶注意　7／28起ATM日額縮至1萬元

存股族注意！中信金除息秀今登場　4金控貼息窘境待扭轉

700萬人受惠！綜所稅大減　明年4調整看得到

高雄電池廠爆炸釀14傷　母公司台泥3大聲明「有投保、全力應變」

美國關稅戰台灣如何自處？專家曝川普邏輯

00919大換股、高配息！　專家：背後潛藏2隱憂

台泥庫藏股自救卻破底　專家：反傾銷稅成轉捩點？留意結構性挑戰

00961成「人氣王」！受益人單周暴增逾18％

企業包場生態永續電影　日月光攜手推動綠色未來

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

F4真的合體了！和五月天合唱〈流星雨〉

F4睽違12年真的合體了！　和五月天合唱〈流星雨〉

【無名英雄】台電人員站電線上「推車」搶修！全網看跪了

【副市長面前下跪】女大生畢典控空大教授性騷！

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366