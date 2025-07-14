永續人才、鏈接未來　IEAT舉辦《永續貿易教育成果展》

▲IEAT《永續貿易教育成果展》海報。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導



面對全球產業劇變與永續轉型浪潮，台北市進出口商業同業公會(IEAT)將於2025年7月18日至7月31日在IEAT二樓大廳舉辦《永續貿易教育成果展》。此次展覽以「永續」為主題，聚焦人才培育、數位轉型、社會責任與國際合作等六大永續目標(SDGs)，全方位呈現IEAT自1960年代以來推動貿易教育的歷程與未來藍圖。

IEAT黃教漳理事長表示：「永續教育不是口號，而是跨世代責任。我們從政策倡議、證照制度、頒發獎學金、到數位化與國際連結，透過產學合作，協助學校、學生與在職人士，從教室走向世界的職涯道路，讓台灣產業在全球貿易鏈中持續具備人才競爭力。」

本次展覽內容涵蓋六大主題，展示IEAT貿易教育相關業務成果，包括「國貿大會考與貿易人才庫」、「國貿學苑與教育基金會」、「跨境電商生態與數位轉型」、「獎學金與產學競賽」、「專業訓練品質與社會責任」及「青年交流與國際視野」等，透過圖文展板與實體案例，完整呈現IEAT半世紀來在貿易教育的制度創建與人才培育歷程。

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其中，更收錄多位學員真實故事，例如實踐大學前校長謝宗興，從大學時代領取國貿獎學金，到成為國際貿易教育家；現任警政署保三總隊副中隊長林柏誠，參加IEAT國貿學苑線上課程及證照考試，勇奪國貿大會考全國第一，成為具備貿易專業知識的一線守關者。無數個實例，見證了IEAT推動貿易教育的實質影響力，也突顯背後所蘊含的社會共好價值。

為深化討論永續貿易的趨勢與策略，IEAT也將於7月25日舉辦「永續貿易‧前瞻新未來」貿易業高峰論壇，邀請教育界與產業界代表共同探討打造具全球競爭力的貿易人才藍圖。

本展不僅是成果回顧，更是邁向永續貿易願景的實踐邀請。IEAT誠摯歡迎教育界、產業界與社會大眾蒞臨參與，一同見證台灣貿易人才厚植的歷史軌跡與未來方向。

■活動資訊：

展期｜2025年7月18日(四)～7月31日(三)

地點｜IEAT二樓大廳（台北市松江路350號），公會觀迎各界蒞臨指導及參觀，現場參觀打卡有多項好禮！

主辦單位｜台北市進出口商業同業公會(IEAT)

活動官網：貿易業高峰論壇報名中！座位名額有限，額滿為止。