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台中國際茶、咖啡暨烘焙展今日圓滿　4.7萬觀展商機無限

▲茆師傅烘焙高峰會集結多位重量級職人分享品牌經營心法現場座無虛席。(圖／貿協提供)

▲茆師傅烘焙高峰會集結多位重量級職人分享品牌經營心法現場座無虛席。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會與展昭國際企業共同舉辦的「2025年臺中國際茶、咖啡暨烘焙展」今(14)日圓滿落幕。為期四天的展期中，吸引來自國內外的連鎖咖啡品牌、餐飲業者、飯店通路、烘焙業及食品零售通路等專業買家與消費者熱情與，參觀人次逾47,000人，現場買氣暢旺，商機蓬勃，不僅反映中部地區消費實力，更凸顯茶、咖啡與烘焙三大生活風格產業的高度發展潛力。

本屆展覽規模創新高，匯聚眾多海內外品牌同台競展，從精品咖啡器具到手工焙茶、再到創意烘焙美點，精彩展品吸引大批買主駐足洽談，展現台灣飲品與烘焙產業深厚實力與創新魅力。

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百懋國際本次帶來美國無煙電力烘豆機，環保無煙以及自動化的特性吸引許多買主前往洽談。台灣菸酒股份有限公司帶來新品啤酒雞肉麵系列產品吸引絡繹不絕的參觀者駐足。

首次參展的本土飲料大廠黑松，帶來新品「高清水嘉兆大吟釀」，展期內大受歡迎，初試啼聲便銷售一空。日本包餡機代理商德恩食品機械，展覽期間陸續售出包餡機與餃子機，反映業界對提升產能與自動化解決方案的高度需求。馬來西亞即煮醬料調理包代理商台灣嘜表示台灣對於異國風味食品接受度高，本次展覽現場買氣熱絡，展出成效良好。

展示產業趨勢與產品創新，展覽期間更舉辦多場專業與生活美學兼具的活動，吸引大批民眾參與。包括萬眾矚目的「世界盃虹吸咖啡大賽」、台日咖啡技能交流的「台日濾紙手沖聯合賽」以及沉浸式體驗的「茶美學體驗館」，現場不僅能欣賞職人精湛手藝，更能親身感受品茗與咖啡文化的細緻魅力，成功打造出具風格化的生活提案展會。

由農業部指導、中華民國茶商業同業公會全國聯合會主辦的「台灣茶文化產業國際論壇」，以品牌建立與產業發展為核心主題，透過專業交流，為台灣茶葉品牌邁向全球鋪路。

此外，今年除了陳年老茶品質鑑定競賽暨拍賣會外，更於展覽期間拍賣歷時12年蒐集完成的「珍藏12生肖台灣陳年老茶」，由「茶美館」吳孟真館長以30萬元得標，並將納入「茶美館鎮館之寶」，體現「台灣茶·世界香」的創辦願景，也象徵台灣茶職人對時間、品質與記憶的堅持。

烘焙主題亦為一大亮點，「茆師傅烘焙高峰會」星光熠熠，除了Feeling18創辦人茆晉（日牂）師傅外，更集結烘焙傳奇吳寶春、日本烘焙匠人小林健吾、陳允寶泉第四代陳宇鴻、莎士比亞烘焙坊創辦人王鵬傑以及世界麵包冠軍張泰謙等重量級職人，共同分享品牌經營心法、產業創新觀察與全球市場趨勢。活動座無虛席，現場交流熱烈，成功促進台灣烘焙界的跨世代對話與國際連結。

台中國際茶、咖啡暨烘焙展已然成為中台灣最具代表性的專業食飲品展會，扮演品牌打入國內外市場的重要跳板。下屆展覽訂於2026年7月10日至13日移師全新落成的「台中國際會展中心」擴大辦理，規模升級效益倍增。

報名資訊預計於今年12月正式公告，更多展覽消息與活動動態，敬請關注展覽官網。台中國際茶、咖啡暨烘焙展官網。

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關鍵字： 台中咖啡烘焙展4.7萬觀展

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