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國票金6聲明否認增資稀釋大股東權益　揭「樂天銀年底累虧30億」

▲國票金控外觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲國票金控外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

國票金（2890）傳出經營權之爭，甚至有一派大股東想透過大規模增資手段稀釋敵方陣營股東權益，不過國票金發出6大聲明否認傳言，並自揭子公司、純網銀樂天銀行年底前累計虧損將達30億元，相關資金規劃皆依主管機關要求執行，強調將會顧及全體股東權益，先由全體股東依比例認購，洽特定人認購比率僅1%餘。

以下是國票金聲明全文：

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澄清 7 月 14 日聯合新聞網媒體報導：「國票金改選 旺旺派擬發動 50 億增資 耐斯和公股股權恐遭稀釋」，與事實不符，謹表遺憾。

說明：
1.關於媒體報導本公司辦理增資規劃事宜，係屬臆測言論，並未向本公司徵詢，與事實不符，深表遺憾，先予敘明。

2.本公司與日本樂天集團合資設立樂天國際商業銀行，為國票金控子公司，依金控法對於子公司財務業務健全經營，負有法定義務；又與日方合資契約亦訂有增資承諾，不僅應依銀行法規定辦理，尚須考慮財務業務規劃綜合評估，日前已與日方股東討論規劃增資規模及時程，與同業將來銀行及連線銀行相較，其分別於累積虧損 25 億元及 26.5 億元時，即啟動增資計劃，本公司辦理增資期程，配合半年度財報公告，目前樂天商銀累積虧損已達 27 億，預計年底將達 30 億元，係依資本市場募資時程辦理，本公司辦理現金增資及對樂天銀行增資，均須分別向主管機關申請核准，為免延宕法定增資時程要求，作為負責任股東，辦理增資案已有迫切性及必要性，並且符合主管機關期待。

3.本公司增資規模與市場時機評估，係本於全體股東最大利益考量，並遵循主管機關政策，對子公司增資應以現金增資為宜(不宜以舉債或減資其他子公司為資金來源)，為維持資本靭性，強化資本結構、信用評等強度及增資規模經濟成本等綜合因素評估，本公司 5 月份及 6 月份雙重槓桿比為 120.46%及 118.23%，已連續數月瀕臨警示標準，已有被降評之風險，為維持信用評等穩健，已有增資必要性。

4.本次增資發行為國票金控成立以來第二次增資，目前考慮規劃比照前次增資股數約 3 億股(面額為 30 億元)，係考慮股本膨脹率不高於 10%，並參考金控同業未有低於 3 億股之承銷規模經濟成本。依公司法規定，增資時除提撥部份比例公開承銷(10%)及員工認購(10%)外，由全體股東依持股比例儘洽認購，未認足部份之特定人認購係優先徵詢董事及員工認購，依前次辦理增資情形，洽特定人認購比率僅佔股本約 1%餘，並無稀釋特定股東權益之情形，且所有公股及新股東均可依比例參與增資，並降低持股成本。

5.本公司辦理現金增資，均於董事會提案前，先辦理座談會充份溝通，現金增資案主管機關為金管會，本公司目前規劃於董事會決議通過後，依證券交易法向金管會申請辦理，並於事前溝通。

6.有關轉投資新設國票金租賃子公司，開業尚未滿一年，授信業務穩健成長，因須同時提存壞帳準備，損益貢獻尚未顯著，惟提存及攤銷前淨利表現符合預期。

關鍵字： 國票金經營權增資虧損股東

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