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黃仁勳3訪大陸「北京合照雷軍」　將參加中國供應鏈促進博覽會

▲▼黃仁勳今年3訪大陸「北京合照雷軍」　將參加中國供應鏈促進博覽會。（圖／翻攝微博）

▲黃仁勳在北京與小米創辦人雷軍合照。（圖／翻攝微博）

記者鄒鎮宇／綜合報導

輝達公司執行長黃仁勳今年第三次造訪中國，再度展現其對中國市場的高度重視。根據《騰訊科技》報導，黃仁勳於上週末抵達北京，並出席第3屆「中國國際供應鏈促進博覽會」。期間，他與小米創辦人雷軍合影，照片引起業界廣泛關注。

回顧今年的行程，黃仁勳1月15日赴陸，當時他參加了輝達深圳分公司的年會，並走訪深圳、上海及北京。隨後於4月17日，他在北京與中國貿促會會長任鴻斌進行會面，強調中國是輝達的重要市場。

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黃仁勳去年也曾多次造訪中國，參加輝達在北京、上海和深圳的年會。他以親民風格與員工互動，包括穿著印花背心扭秧歌及以行李箱抽獎方式分發現金紅包，展現幽默且貼近員工的一面。

輝達在美股市場的表現持續亮眼，其股價於7月11日收盤時攀升至每股164.92美元，使公司市值達到4.02萬億美元，成為全球首家市值突破4萬億美元的上市公司，超越微軟及蘋果。

執行長黃仁勳的個人財富也隨之飆升。根據彭博億萬富翁指數，截至7月12日，黃仁勳的淨資產達到1440億美元（約新台幣4.58兆元），超越巴菲特的1430億美元，成為全球富豪榜第9名。榜首仍由馬斯克以3600億美元的淨資產領先。

值得一提的是，黃仁勳近期進行了股票減持操作。根據美國證券交易委員會的文件顯示，他於7月8日至10日期間出售了22.5萬股輝達股票，交易價值約3640萬美元。這次減持是基於他在今年3月制定的計劃，該計劃允許他在年底前出售最多600萬股。截至目前，黃仁勳仍持有8.58億股輝達股票，占公司總股份的近4%。

關鍵字： 輝達黃仁勳中國市場股價富豪

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