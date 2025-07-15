33萬股民喜迎！台塑秒填息　四寶同樂

▲台塑企業內湖大樓。（圖／台塑提供）

記者巫彩蓮／台北報導

台塑（1301）於今（15）日除息，昨（14）日以35.7作收，每股配發0.5元，除息參考價35.2元，股價開高走高，最高上攻37.2元，順利填息，南亞（1303）、台化（1326）以及台塑化（6505）同步走高。

台塑化除息日為6月26日，為台塑四寶今年率先除息者，每股配發0.8元現金股息，兩個交易日就完成填息，台化緊接著7月1日除息，每股配發0.5元現金股息，也是在一個交易日內就完成填息，台塑則是今天除息且順利填息，南亞為四寶最後一檔除息，除息日為7月22日，配息0.7元。

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第二季新台幣兌美元急速升值，匯損壓力加上產能競爭，台塑四寶第二季稅後虧損逾250億元，侵蝕掉第一季37.45億元淨利總和，台塑、台化第二季每股稅後虧損均超過1元，每股稅後淨利分別1.04元、1.16元，台塑化每股稅後虧損0.79元、南亞的每股稅後淨損0.52元。

由於第三季為石化、電子材料產品傳統需求旺季，而中東地緣政治緩和，美中貿易戰緩和，有利中國大陸出口表現，加上其推動落後產能有序退出，意味著產業結構正在進行調整，貿易活動恢復有助塑化下半年景氣表現。