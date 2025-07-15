ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

永慶不動產、永義房屋高雄區經管會　支持在地棒球發展

永慶不動產、永義房屋高雄區經管會 支持在地棒球發展（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶不動產、永義房屋高雄經管會捐贈高雄市七賢國中棒球隊10萬元，添購全新球衣褲與訓練裝備。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

為了讓更多孩子有機會在棒球舞台上發光發熱，永慶不動產、永義房屋高雄區經管會持續關懷在地棒球發展，繼今年6月份贊助高雄市壽天國小棒球隊後，再接再厲贊助高雄市七賢國中棒球隊10萬元，為小球員提供全新球衣褲與訓練裝備，讓孩子們在更完善的環境中追逐夢想、全力揮棒。

高雄市七賢國中棒球隊培養出陳維祥、林家鋐及柯敬賢等多位知名棒球選手，目前棒球隊人數共有50人，部分孩子來自偏遠地區，需長期住宿校外，訓練衣物在長期練習中磨損嚴重，需採購新的訓練物資，才能無後顧之憂的練習。

在7月4日的捐贈儀式上，永慶不動產高雄區經管會長鄭曜德代表捐贈10萬元善款，由七賢國中校長邱元甫代表受領。鄭耀德會長表示，七賢國中棒球隊表現亮眼，經常在各大賽事中搶進前三名，卻因學校沒有自有宿舍，須另行租屋安置偏鄉學生，造成球隊經費壓力沉重。我們期望球員能專注於訓練與比賽，所以贊助全新球衣球褲與練習設備，盼能減輕學校負擔，助球員在球場上勇敢追夢。

永慶不動產、永義房屋高雄區經管會 支持在地棒球發展（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶不動產、永義房屋高雄經管會以實際行動支持高雄七賢國中棒球隊，希望號召更多人一同為孩子們的夢想加油。

永慶不動產、永義房屋高雄區經管會 支持在地棒球發展（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶慈善基金會董事郭銘揮也下場與小球員們切磋球技。

捐贈儀式完後，永慶不動產與永義房屋幹部們組成球隊，與七賢國中棒球隊進行友誼賽，永慶慈善基金會董事郭銘揮與兼任永慶不動產、永義房屋高雄區經管會行銷主委的鄭皓仁也下場與小球員們切磋球技，場面歡樂又溫馨。鄭皓仁提及，希望藉此讓更多人看見孩子們的熱情與潛力，一同為孩子們的夢想加油。

永慶不動產、永義房屋高雄區經管會 支持在地棒球發展（圖／永慶房產集團提供）

▲捐贈儀式後，永慶不動產、永義房屋高雄經管會幹部與七賢國中棒球隊進行友誼賽。

永慶房產集團除了提供誠實、專業的買賣屋服務，也以實際行動回饋社會，包含舉辦捐血、捐贈導護設備和物資、號召關懷弱勢等公益活動。面對詐騙橫行，永慶集團也主動於去年六月起舉辦「不動產防詐公益講座」，免費教導民眾保護財產安全，迄今全台已舉辦逾780場、超過4萬位民眾受惠。未來永慶集團將持續落實企業社會責任，集結更多正面能量傳遞給台灣社會。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【首座超級電池廠大火】仍有爆炸風險　陳其邁急令全面停工

推薦閱讀

黃仁勳開金口H20赴中解禁！4台廠同樂　台積電創近5個月高

黃仁勳開金口H20赴中解禁！4台廠同樂　台積電創近5個月高

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳訪問中國帶來利多消息，輝達14日宣布，已向美國川普政府申請並獲得許可，將恢復H20晶片對中國的出貨，並期望能盡快開始供應中國市場。4台廠盤中急拉，台積電（2330）漲逾1%刷5個月波段高點，另包括雙鴻（3324）、英業達（2356）與京元電（2449）皆回神，台北股市加權指數大漲逾273點。

2025-07-15 11:03
33萬股民喜迎！台塑秒填息　四寶同樂

33萬股民喜迎！台塑秒填息　四寶同樂

台塑（1301）於今（15）日除息，昨（14）日以35.7作收，每股配發0.5元，除息參考價35.2元，股價開高走高，最高上攻37.2元，順利填息，南亞（1303）、台化（1326）以及台塑化（6505）同步走高。

2025-07-15 10:35
富邦產險旅平險新升級　法定傳染病納入保障範圍

富邦產險旅平險新升級　法定傳染病納入保障範圍

暑假海外出遊熱度持續攀升，富邦產險全面升級旅遊平安保險（簡稱旅平險）保障內容，將「法定傳染病」納入「海外突發疾病健康醫療保險」保障範圍，同時鎖定日本旅遊熱潮，與國際SOS緊急救援服務機構合作，擴大新增「日本地區醫療費用代墊服務」，減輕旅客於境外就醫負擔，提供更完善周延的海外旅行保障。

2025-07-15 12:19
樺晟21日下市　目前積欠員工10個月薪資達2771萬元

樺晟21日下市　目前積欠員工10個月薪資達2771萬元

樺晟電子（3202）將於21日遭櫃買中心勒令下市，14日發布重訊表示，公司未支付薪資，自113年8月至114年5月共10個月，總金額達3131萬元，且尚未支付貨款達2771萬元，擬盤點公司資產並做出適當處分或融資，以挹注公司現金存量。

2025-07-15 10:32
200萬存戶受影響！　3銀行打詐特定數位帳戶ATM日額縮水

200萬存戶受影響！　3銀行打詐特定數位帳戶ATM日額縮水

銀行打詐動作加大，不需要本人親赴銀行臨櫃開戶的「第3類數位帳戶」成為整頓目標，已有3家銀行公告，這類存戶持金融卡到ATM領錢，其中2銀行規定每天不能超過1萬元，估逾200萬名存戶受到影響，金融圈熱議。

2025-07-15 00:02
國內法人估貨櫃運價恐再度走疲　德魯里看下半年供需平衡減弱

國內法人估貨櫃運價恐再度走疲　德魯里看下半年供需平衡減弱

上周五上海航運交易所的貨櫃運價指數(SCFI)雖然報美國線運價有上漲，但國內攬貨業則指出，美西線每大箱(40呎櫃)已跌至成本價，美東線也有下修；昨(14)日國內長期追蹤航運股的一家法人則出報告指出，關稅豁免期過後，多數國家將開始適用於較高的關稅稅率，加上第四季開始進入需求淡季，運價走勢恐再度走疲。

2025-07-15 07:00
台股ETF受益人上周增加2.1萬人　00919、00982A等11檔創新高

台股ETF受益人上周增加2.1萬人　00919、00982A等11檔創新高

根據集保戶股權分散上周五（11日）最新統計資料顯示，ETF總檔數來到74檔，總受益人近一周增加2萬1020人，總人數來到1124萬9158人，包括群益台灣精選高息（00919）、群益臺灣加權反1（00686R）、主動群益台灣強棒（00982A）、國泰臺灣加權正2（00663L）、元大台灣50（0050）、主動野村臺灣優選（00980A）、主動統一台股增長（00981A）、主動安聯台灣高息（00984A）等11檔受益人逆勢創高。

2025-07-15 11:40
台股月配ETF兩強爭霸！00900、00929各擅勝場

台股月配ETF兩強爭霸！00900、00929各擅勝場

高股息ETF熱度不減，超過200萬投資人鍾愛月配商品，其中富邦特選高股息 30（00900）化配息率逾10%，穩坐月配冠軍；復華台灣科技優息（00929）則端賴科技成長動能，兼顧收益與價差，展現雙贏優勢。股民形容：「00900像領月薪，00929穩健增值」，兩檔皆被視為震盪市況中的抗震利器。

2025-07-15 09:54
快訊／台積電持平至1095　台股開盤上漲3點

快訊／台積電持平至1095　台股開盤上漲3點

美股4大指數漲多跌少，台股今（15日）以22618.43點開出，指數上漲3.46點，漲幅0.02％。

2025-07-15 09:01
國票金6聲明否認增資稀釋大股東權益　揭「樂天銀年底累虧30億」

國票金6聲明否認增資稀釋大股東權益　揭「樂天銀年底累虧30億」

國票金（2890）傳出經營權之爭，甚至有一派大股東想透過大規模增資手段稀釋敵方陣營股東權益，不過國票金發出6大聲明否認傳言，並自揭子公司、純網銀樂天銀行年底前累計虧損將達30億元，相關資金規劃皆依主管機關要求執行，強調將會顧及全體股東權益，先由全體股東依比例認購，洽特定人認購比率僅1%餘。

2025-07-14 20:23

讀者迴響

熱門新聞

200萬存戶受影響！　3銀行打詐特定數位帳戶ATM日額縮水

威力彩花800元包牌注注中獎爽抱17.53億　幸運兒過冷靜期未現身

即／街口支付最新公告：10通路品牌恢復使用

樺晟21日下市　目前積欠員工10個月薪資達2771萬元

文曄、日電貿「同步發重訊」　15日起暫停交易

獨／中信銀73萬數位存戶注意　7／28起ATM日額縮至1萬元

4大國營事業全拿甲等！　油電糖水績效考核獎金總額4.4個月

一家四口「每日餐費1000元」長輩罵亂花錢！開銷明細曝

老牌黏膠廠突宣布　珠海子公司7／31停止營業

黃仁勳今年3訪大陸　北京合照小米創辦人雷軍

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366