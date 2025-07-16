讓服務走進人心！江謙和轉職永慶房屋服務專員

▲江謙和從餐飲業轉職到永慶房屋服務專員，重拾對工作的熱情。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

永慶房屋首創「每月38K起到43K與最高16K季獎金」的非業務職位「服務專員」，固定工時、沒有業績壓力，以協助團隊服務、推廣企業社會責任為主要工作內容，江謙和加入永慶房屋，成為「服務專員」，份工作對他而言，如同獲得了理想職場的所有條件：工時輕鬆、離家近。他坦言，這不僅是職涯轉變，更帶領他走上一條能兼顧成就與生活的道路。

餐飲業跨領域轉職 江謙和挑戰服務專員職務

江謙和曾經在餐飲業工作近 6 年，從基層到升任組長，工作節奏與壓力日益升高，但薪水卻始終不漲，疲憊日益累積。不止是加班體力透支，他還必須應付員工管理與突發狀況，讓他不禁想問：「這樣的努力，離生活離夢想太遠了。」

某次他在聚餐中聽到朋友介紹永慶房屋「服務專員」職位，當地社區公益與防詐宣導的參與者，月薪38K起，再加最高16K獎金，無業績壓力，工作穩定且有意義，正符合他想改變的方向。於是，他決定離開習慣的餐飲業，轉職進入永慶房屋。

服務專員職責：讓服務走進人心

服務專員是份有溫度、能帶給社會正向力量的好工作，江謙和分享，服務專員不是業務，沒有業績壓力，但是遠比一般的服務業提供更深入的服務，甚至能解決客戶的生活困境；若能協助租賃案件，還能依考核表現另有季獎金及租賃獎金。

服務專員的工作日常，包含協助社區防詐騙講座、幫長輩了解自身權益、參與疫苗站防疫工作等。這些工作對江謙和有深刻意義，他說：「每一次協助，都像是在回饋社區，讓自己活得更有價值。」

▲江謙和認為服務專員是份有溫度、能帶給社會正向力量的好工作。

收入穩定 江謙和減輕壓力生活更有秩序

服務專員工作每月排休8至9天，有時間可以安排放鬆旅遊、陪伴家人，江謙和分享，「以前餐飲業工時長，輪班讓生活很不規律，不用想連續假期或農曆新年能放假，現在總算能好好安排自己的生活了」更重要的是收入穩定，每月穩定領到 38K 至 43K ，再加上季度最高 16K 的獎金。他遠離餐飲業的焦慮與壓力，更重要的是，每天能準時下班、回家吃晚餐、陪伴家人，甚至每週都有固定休假時間，讓他重拾生活節奏。

▲服務專員工作每月排休8至9天，工作與生活平衡。

永慶房屋設計這個職位時，不只考慮收入與工時，更希望服務專員能深入社區，為在地注入活力。江謙和說他剛轉職時，永慶提供完整教育訓練，從流程到技巧都有學習範例，還有專人帶領，幫助新人上手工作，且在執行公益講座、協辦里民活動時，公司資源充足，且團隊合作，服務專員不只是獨立作業，而是整個品牌團隊一起出力。

2025年永慶房屋持續展店徵才，服務專員有「每月38K起與最高16K季獎金」，沒有業績壓力，還能依考核表現另有季獎金及租賃獎金。歡迎有服務熱忱，喜歡與人互動的求職者挑戰。

