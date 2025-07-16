延續運動員精神！高銓彣轉職永慶房屋靠實力晉升有殼一族

▲前柔道國手高銓彣轉職永慶房屋挑戰房仲業務工作，創下年收破200萬紀錄。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

在賽場上磨練多年的柔道國手高銓彣，將運動員的堅毅與紀律轉化為房仲工作的專業與勤奮。從體育圈轉戰房地產業，他沒有選擇安穩退場，而是勇敢投入挑戰更高難度的新領域。如今，他在永慶房屋站穩腳步，不僅年收入突破 200 萬，更贏得客戶與團隊的高度認可，展現出運動員退役後的另一種「黃金人生」。

從國手身分轉職房仲 延續拼搏精神

高銓彣過去是柔道國手，更曾代表台灣出賽，對於拚搏與自律的態度早已內化成習慣。然而體育專長若是無法成為職業選手，未來出路相當有限，加上教練工作競爭激烈，想年收入破百萬更是非常有難度，讓高銓彣選擇積極尋找新的人生舞台。他坦言當時並不熟悉房地產產業，但被永慶房屋的企業文化與培訓制度吸引，決定勇敢加入。他說：「我相信只要肯學、肯做，就一定能闖出自己的成績。」

完整制度支撐轉職 從零開始也不怕

初入房仲產業時，高銓彣與多數新鮮人一樣面對「無經驗、無人脈、不了解市場」的難題。不過，永慶房屋提供的新人訓練制度給予他很大的安全感。不僅有詳細的買賣屋流程教學，還有資深夥伴手把手協助、定期團隊會議回饋，讓他在短時間內快速上手。

此外，永慶房屋也提供業務新人前12個月保障每月5萬元收入，讓他一邊學習一邊不用太擔心經濟負擔壓力，可以全心投入新的領域。

▲永慶房屋的團隊合作制度讓業務新人不用單打獨鬥，能快速學習成長。

誠實與專業並進 高銓彣贏得客戶信任

高銓彣認為，房仲工作不只是「賣房子」，更重要的是成為客戶信任的房產顧問。他總是細心聆聽需求，提供客觀建議，不推銷不誇大。他堅信「誠實」是成交的最大基礎，也是讓客戶願意介紹更多人給他的關鍵。

高銓彣認為，保持熱情與持續成長是業務工作長久發展的關鍵，自己個性好勝不喜歡輸給同齡人，也希望每一年表現持續進步，永慶房屋的團隊共戰文化，讓公司內部的買方需求與銷售房源共享，因此他總能把握每次服務機會，創造成交。

▲高銓彣鼓勵新鮮人勇敢挑戰業務工作，永慶房屋業務新人有前12個月每月5萬收入保障。

團隊合作助攻 業績穩定成長

永慶房屋的「團隊合作制度」與「聯賣平台」也是他快速成長的重要助力。在這裡，門市間共享物件、客戶與成交資訊，讓新人不需單打獨鬥。他說：「我不是靠自己苦撐，是靠整個團隊的協作。」高銓彣也積極參與內部分享與討論，每次都從前輩的經驗中吸收知識，讓自己持續進步。

高銓彣最初給自己的目標為年收百萬，如今不只達標，還在文山區買下人生第一間房！他分享，永慶房屋的優勢是資源豐富，有觀察市場、熟稔法規、產權調查的專業部門，因此資訊更新快速，讓服務能時時優化：「公司提供了明確的策略，讓第一線人員面對市場挑戰時，能更正確、有效率地服務客戶，跟著公司一起成長。」

年收入突破200萬 高銓彣鼓勵新鮮人勇敢挑戰

2020年進入永慶房屋，幾年時間過去高銓彣已從房地產菜鳥成長為業績穩定的專業經紀人員，年收入突破 200 萬。高銓彣表示，這份收入不只是收入上的回報，更代表自己的努力獲得客戶肯定。

對於也想加入永慶行列的新鮮人，高銓彣鼓勵現在就是好時機，2025年永慶房屋將持續展店，業務新人有前12個月保障每月5萬收入，第13個月開始，每月保障最低薪獎38K，底薪最高可達75K，獎金另計。此外，永慶的「月月晉升」制度，每月只要績效達標就有機會升遷加薪，職級每升一級就能加薪一千元，業務加薪不用等年終考核、更不看年資，全憑實力說話，永慶房屋用多元薪獎制度，讓每個人都能從高薪起步，且收入步步高升。