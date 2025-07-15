台股ETF受益人上周增加2.1萬人　00919、00982A等11檔創新高

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

根據集保戶股權分散上周五（11日）最新統計資料顯示，ETF總檔數來到74檔，總受益人近一周增加2萬1020人，總人數來到1124萬9158人，包括群益台灣精選高息（00919）、群益臺灣加權反1（00686R）、主動群益台灣強棒（00982A）、國泰臺灣加權正2（00663L）、元大台灣50（0050）、主動野村臺灣優選（00980A）、主動統一台股增長（00981A）、主動安聯台灣高息（00984A）等11檔受益人逆勢創高。

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整體來看，高息型、市值型、主動式台股ETF三分天下，維持配息新高的00919表現出色連續上榜，4檔主動式台股ETF全數創新高，團隊績效來看，群益投信旗下有3檔上榜最多，顯示出群益投信台股ETF團隊深獲投資人青睞。

群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志強調，台股整體產業受惠AI算力需求百倍成長空間，不過仍須留意地緣政策干擾供應鏈與關稅成本轉嫁風險，具技術門檻與全球產業供應鏈布局之關鍵企業，較能掌握規格升級與區域產能轉移雙重契機。高息資產具備易漲抗跌的特性更能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是台股高息ETF，中長期不看淡台股，因此若盤勢有回檔，投資人可分批逢低布局。

主動群益台灣強棒 (00982A)經理人陳沅易表示，美國川普政府對全球市場課徵對等關稅政策反覆，引發全球資本疑慮及交易秩序紛亂風險已逐漸平復，目前全球AI應用持續擴強，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢，預期在市場秩序隨各經濟與美國取得貿易共識逐漸恢復之後，仍能成拾過去成長動能。看好先進製程、IC設計(PMIC,高速傳輸)、CCL/PCB/ABF產業龍頭、高配息AI server ODM&關鍵零組件；非電子部分則是高配息運動休閒龍頭、生技（新藥與CDMO龍頭廠商）、資產管理龍頭、高配息金控，以及營建商辦龍頭。

