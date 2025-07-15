快訊／台股收盤大漲220.97點　台積電漲15元至1110

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（15日）開高走高，加權指數終場大漲220.97點，以22835.94點作收，漲幅0.98％，成交量3097.85億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲3.46點開出，指數開高走高，盤中最高達22888.23點，最低22588.26點，終場收在22835.94點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1110元，漲幅1.37％；鴻海（2317）上漲2.5元至163元；聯發科（2454）上漲10元至1395元；廣達（2382）上漲1元來到270.5元；長榮（2603）下跌2元至199.5元。
今天漲幅前5名個股為欣興（3037）上漲12元，漲幅10％；景碩（3189）上漲9元，漲幅9.98％；GIS-KY（6456）上漲4元，漲幅9.98％；嘉聯益（6153）上漲1.3元，漲幅9.92％；全新（2455）上漲12.5元，漲幅9.88％。
跌幅前5名個股則為如興（4414）下跌0.9元，跌幅8％；東訊（2321）下跌1.05元，跌幅6.75％；峰源-KY（6807）下跌3.1元，跌幅5.52％；雄獅（2731）下跌9元，跌幅5.36％；台揚（2314）下跌0.5元，跌幅5.33％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|欣興（3037）
|132.0
|▲12.0
|▲10.0％
|景碩（3189）
|99.2
|▲9.0
|▲9.98％
|GIS-KY（6456）
|44.1
|▲4.0
|▲9.98％
|嘉聯益（6153）
|14.4
|▲1.3
|▲9.92％
|全新（2455）
|139.0
|▲12.5
|▲9.88％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|如興（4414）
|10.35
|▼0.9
|▼8.0％
|東訊（2321）
|14.5
|▼1.05
|▼6.75％
|峰源-KY（6807）
|53.1
|▼3.1
|▼5.52％
|雄獅（2731）
|159.0
|▼9.0
|▼5.36％
|台揚（2314）
|8.88
|▼0.5
|▼5.33％
資料來源：證交所
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