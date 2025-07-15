快訊／台股收盤大漲220.97點　台積電漲15元至1110

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（15日）開高走高，加權指數終場大漲220.97點，以22835.94點作收，漲幅0.98％，成交量3097.85億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲3.46點開出，指數開高走高，盤中最高達22888.23點，最低22588.26點，終場收在22835.94點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1110元，漲幅1.37％；鴻海（2317）上漲2.5元至163元；聯發科（2454）上漲10元至1395元；廣達（2382）上漲1元來到270.5元；長榮（2603）下跌2元至199.5元。

今天漲幅前5名個股為欣興（3037）上漲12元，漲幅10％；景碩（3189）上漲9元，漲幅9.98％；GIS-KY（6456）上漲4元，漲幅9.98％；嘉聯益（6153）上漲1.3元，漲幅9.92％；全新（2455）上漲12.5元，漲幅9.88％。

跌幅前5名個股則為如興（4414）下跌0.9元，跌幅8％；東訊（2321）下跌1.05元，跌幅6.75％；峰源-KY（6807）下跌3.1元，跌幅5.52％；雄獅（2731）下跌9元，跌幅5.36％；台揚（2314）下跌0.5元，跌幅5.33％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 欣興（3037） 132.0 ▲12.0 ▲10.0％ 景碩（3189） 99.2 ▲9.0 ▲9.98％ GIS-KY（6456） 44.1 ▲4.0 ▲9.98％ 嘉聯益（6153） 14.4 ▲1.3 ▲9.92％ 全新（2455） 139.0 ▲12.5 ▲9.88％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 如興（4414） 10.35 ▼0.9 ▼8.0％ 東訊（2321） 14.5 ▼1.05 ▼6.75％ 峰源-KY（6807） 53.1 ▼3.1 ▼5.52％ 雄獅（2731） 159.0 ▼9.0 ▼5.36％ 台揚（2314） 8.88 ▼0.5 ▼5.33％

資料來源：證交所