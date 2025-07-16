關稅戰低點以來　3檔報酬率最佳月配型ETF

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

觀察24檔台股高股息ETF自關稅戰低點以來表現，月配型績效表現最好的是台新AI優息動能（00962）含息報酬超過3成；中信成長高股息（00934）則以28%排名第二，台新永續高息中小（00936）排名第三。法人認為，隨著時序進入上市櫃公司除權息旺季，加上台股表現回溫，且AI相關供應鏈需求依舊熱絡，產業獲利可期等利多因素加持，高股息ETF配息可望趨於穩定。

去年下半年台股自24,000點的歷史高位回檔後，盤勢轉趨震盪盤整，月配高股息ETF掀起一陣「降息風」，今年以來，隨著高股息ETF績效普遍優於大盤，月配高息ETF的配息率也止跌翻揚。例如，復華台灣科技優息（00929）配息金額從0.05元提升至0.07元、統一台灣高息動能（00939）配息從0.04元提高至0.068元、元大台灣價值高息（00940）則從0.03元提高至0.04元，00934此次配息金額從今年平均0.026～0.028元，提高至0.077元。

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00934經理人張圭慧表示，00934於4月21日調整成分股，是最早調整成分股的高股息ETF，且率先佈局航運、AI伺服器與高股息成長股，也跟上這波台股強勢反彈走勢。展望下半年，科技巨頭的AI需求有增無減，且隨著AI應用陸續推陳出新，台灣AI相關供應鏈營運表現仍可期待。



法人指出，台股高股息ETF的成分股選擇具有高度重疊性，且根據追蹤指數策略推算，成分股納入與否具有高度可預測性，因而越早進場換股前卡位，越能搶先受惠法人買盤的「抬轎行情」。此外，今年以來高股息ETF表現明顯優於市值型ETF，反映出投資人在下半年市場轉趨保守的氣氛下，對於穩健配息企業的青睞度將持續提升。

