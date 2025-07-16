美國企業面臨獲利下修風險　星展建議：美股採取防禦型配置

▲星展銀行外觀照。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

星展銀行舉辦2025年第三季投資展望記者會，財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉認為，美國企業獲利恐面臨下修風險，建議投資人對美股採取防禦型的配置策略；受惠於財政刺激措施、股息收益率具吸引力及評價面折價等因素，星展持續看好歐洲與亞洲不含日本股市；產業面則認為美國科技類股將維持韌性，並看好亞洲高息股，和歐洲支撐性財政政策的受惠者，包括科技、公用事業與工業類股的表現。

中東局勢升溫、關稅議題延燒，以及川普政策的不確定性，均對全球經濟成長帶來壓力，星展集團認為，考量川普政府的政策中仍不乏務實考量，預期全球的貿易緊張局勢有望適度緩解，惟預期股市表現將出於分歧，與商品製造相關的行業恐承受更大壓力，而服務導向的產業則相對具備韌性。

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外匯市場方面，川普的決策風格削弱市場對美元資產的信心，美元轉弱趨勢可能持續，而具備避險屬性的替代型貨幣將受惠，星展預期，歐元在財政利多的支持下，相對美元或其它主要貨幣將進一步走升；而由於日圓作為避險貨幣的地位以及在日本金融體系的相對規模，使其在這波美元走弱的局勢中也有良好表現，有鑒於日本央行尚未釋出明確升息訊號，日圓後市走勢仍待觀察。

面對全球市場的高度不確定性，星展建議投資人應優先考量債市而非股市，因停滯性通膨風險與長天期利率的波動上揚，星展持續看好評級為A／BBB的投資等級公司債，並建議投資人採取「槓鈴式」存續期間策略，同時布局2至3年和7至10年期的投資等級公司債，由於利差擴大的風險較高，星展對非投資等級債券持謹慎態度，僅看好BB級的優質債券。

另類投資部份，在地緣政治與財政穩定性風險升高的背景下，全球央行的資產配置正逐步朝多元化邁進，減少對美國金融資產的依賴。因此，星展看好黃金受惠於各國央行買盤和投資人需求的支撐，預估2025年底的目標價為每盎司3,765美元；另一方面，星展亦看好私募信貸、基礎設施和不動產等收益型私募資產，相較債券有望展現更強韌性。

