旅遊平台Klook傳赴美上市！　籌資金額5億美元

▲KLOOK傳出擬卦美ipo。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／綜合報導

據知情人士透露，旅遊休閒預訂平台Klook正研究在美國進行首次公開發行（IPO），可能籌集高達5億美元資金。

根據《彭博》報導，知情人士表示，該公司得到了軟銀集團和高盛集團等投資者的支持，目前正在與財務顧問就計劃中的首次股票出售事宜進行合作。由於流程保密，知情人士要求匿名。

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知情人士表示，Klook 可能很快就會在美國秘密提交申請。他們表示，IPO的融資額可能在 3 億~ 5 億美元之間。

知情人士表示，相關討論仍在進行中，時間和規模等細節可能會有所調整。

Klook 的一位代表拒絕置評。

Klook成立於2014年，2018年成為獨角獸，2023年獲利。它的競爭對手包括Booking.com、Expedia等其他全球旅遊預訂網站，以及中國的Trip.com和韓國的Yanolja。

該公司在由Vitruvian Partners領投的新一輪融資中籌集了1 億美元，使融資總額超過 10 億美元。 Klook 的其他投資者包括紅杉資本集團（HSG，原名紅杉資本中國）。

千禧世代和Z世代等年輕一代的旅客約佔Klook用戶群的70%，超過五分之四的預訂是透過其行動應用程式完成的。該公司聯合創始人兼總裁Eric Gnock Fah在今年2月表示，這使得社群媒體平台成為贏得客戶的關鍵管道。