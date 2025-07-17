H20出口解禁助益釋放需求動能　預估中國外購AI晶片比例回升至49%

▲黃仁勳「唐裝」亮相鏈博會。（圖／翻攝中新網）

記者高兆麟／台北報導

TrendForce表示，美國政府有望允許NVIDIA恢復對中國市場銷售H20 GPU，政策轉折將有助帶動當地AI與雲端業者的需求回補，預期H20將重新成為該市場高階AI晶片主力，帶動HBM需求同步增加。

今年四月美國強化高階AI晶片出口限制，導致針對中國市場開發的H20全年預估出貨量驟減。依最新情勢推估，在NVIDIA可能將衝刺原定出貨目標下，TrendForce據此調升中國AI市場外購NVIDIA、AMD等晶片比例來到49%，先前考量出口禁令預估值約42%。

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儘管華為等業者正積極開發自研AI晶片，但短期內其整體供應鏈仍難以完全取代NVIDIA在系統軟硬整合、運算效率與供應鏈的優勢。預期H20恢復供貨將有效釋放中國AI應用端的部署需求，尤其大型CSP將優先用於布建自家資料中心基礎設施。NVIDIA也將針對該市場推出RTX PRO 6000特規版，以補足邊緣AI推理等更多元應用。

從HBM角度觀察，2024年出貨的H20主要搭載HBM3 8hi，2025年初NIVIDIA逐步升級至搭載HBM3e 8hi，同時提升總容量。目前中國自研ASIC受到HBM出貨禁令限制，產品多使用先前採購的HBM2e，預料H20將相對受青睞，占HBM消耗量比重也隨之增加。

TrendForce分析，中國AI市場發展面臨地緣政治因素，對NVIDIA仍存在一定程度不確定性。預期當H20出口解禁時，當地CSP、OEM等終端客戶將盡量累積庫存，本土AI供應商和生態系則會在政府扶持下同步快速發展。